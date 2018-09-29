5 أضرار للإسراف في شرب القهوة

يحتفل اليوم العالم، باليوم العالمى لمشروب القهوة ،حيث يحرص العديد من الأشخاص على تناول كوب من القهوة على الأقل يوميا،ولا يعلم البعض أن هناك بعض الأضرار التى تجعلك تتجنب شرب القهوة أو عدم الإسراف فى تناولها .



لذلك نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عدم الاسراف في تناول القهوة وعدم الاكثار من تناولها عن مرتين في اليوم لانها تسبب بعض الأمراض الصحية لجسم الانسان.



أضرار الاسراف في القهوة:



1- الصداع

تشكل نسبة الإصابة بآلام الرأس بعد التوقف النهائي عن شرب القهوة 50%، إذ يواجه بعض الأشخاص، الصداع بعد وقت قصير من ابتعادهم عن شرب القهوة التي اعتادوا على احتسائها صباح كل يوم.



2- الإرهاق:

في حال اعتاد الدماغ والجسم على جرعة من القهوة كل صباح، فإن حرمانه منها سيؤدي إلى شعور بالإرهاق السريع والمزمن.



4- الإمساك:

تعمل القهوة كمنبه للجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الأمعاء في الصباح وفي هذه الحالة، فإن الغياب النهائي للكافيين سينجم عنه حالة من الخمول في الجهاز الهضمي، ولو لبعض الوقت.



5- القيء والغثيان:

التخلي نهائيا عن القهوة يمكن أن يثير حالة من الغثيان والتقيؤ لدى البعض، وهي صفة تترافق مع حالة الانقطاع النهائي عن الكافيين.