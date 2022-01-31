أفضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار

كشفت الدكتورة أناستاسيا جافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، افضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار.

وأضافت خبيرة التغذية في البداية أهمية فيتامين B12، وهو يساعد على تعزيز صحة الخلايا العصبية وتحسين وظيفة انتقال النبضات العصبية وتحسين عمل الجهاز الهضمي، ووقاية الأطفال من الاضطرابات العصبية.

وأوضحت خبير ة التغذية عن أفضل طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 وهي من خلال عدد من العلامات مثل تغيير لون البشرة، حيث يكون وجه من يعانون من نقص هذا الفيتامين شاحبا مع بعض اليرقان، والضعف المزمن وسرعة الشعور بالتعب هي من العلامات المهمة التي تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.

وأكدت أن مشكلات في الذاكرة وتقلبات المزاج والتهاب اللسان الأحمر (ضمور الغشاء المخاطي) قد يشير إلى نقص الفيتامين.

وتابعت أن مصادر فيتامين B12 في الكبد، واللحوم الخالية من الدهون ولحم الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض.