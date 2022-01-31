عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار

صدى البلد

كشفت الدكتورة أناستاسيا جافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، افضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار.

وأضافت خبيرة التغذية في البداية أهمية فيتامين B12، وهو يساعد على تعزيز صحة الخلايا العصبية وتحسين وظيفة انتقال النبضات العصبية وتحسين عمل الجهاز الهضمي، ووقاية الأطفال من الاضطرابات العصبية.

txt

دراسة تؤكد.. تناول فيتامين د وأوميغا 3 يحميك من التهاب المفاصل

txt

دراسة: فيتامين د وأوميجا 3 فعالة في علاج آلام المفاصل

وأوضحت خبير ة التغذية عن أفضل طريقة لتحديد نقص فيتامين B12 وهي من خلال عدد من العلامات مثل تغيير لون البشرة، حيث يكون وجه من يعانون من نقص هذا الفيتامين شاحبا مع بعض اليرقان، والضعف المزمن وسرعة الشعور بالتعب هي من العلامات المهمة التي تشير إلى نقص فيتامين B12 في الجسم.

وأكدت أن مشكلات في الذاكرة وتقلبات المزاج والتهاب اللسان الأحمر (ضمور الغشاء المخاطي) قد يشير إلى نقص الفيتامين.

وتابعت أن مصادر فيتامين B12 في الكبد، واللحوم الخالية من الدهون ولحم الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والبيض.

فيتامين B12 نقص فيتامين B12 B12 مصادر فيتامين B12 الجهاز الهضمي أهمية فيتامين B12

موضوعات متعلقة

استشاري جراحات السمنة يكشف أسباب ضعف المناعة عند أصحاب الوزن الزائد

المقلي ابرزها .. قائمة أطعمة تصيبك بأمراض القلب تجنب تناولها

دراسة تثبت فعالية فيتامين د وأوميجا 3 في علاج آلام المفاصل

مفاجأة صادمة .. الاستحمام يزيد الوزن

ترشيحاتنا

التموين تنفي إطلاق منظومة جديدة لصرف الخبز المدعم

بالأرقام.. تعرف على ما قدمته الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي| تفاصيل

موعد عزاء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

محلل مالي: الانضمام لمؤشر جي بي مورجان يعكس ثقة المستثمرين في اقتصادنا

تطور جديد في واقعة انتحار الطالبة هايدي.. الجيران وراء تسريب صورها "فيديو"

بعد تسببها في جرائم قتل.. باكستان تتجه لمنع لعبة PUBG

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين تصدر تعديلات جديدة على منظومة صرف الخبز للمواطنين.. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى ويوجه بعلاج مواطن

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العيش البتاو أجود أنواع الخبز الفرعوني .. اكتشف سر قدرته على علاج الأمراض| نوستالجيا

تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية في ختام التدريب البحرى المصرى السعودى "مرجان-17"

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي "آمون -22" .. صور

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

فيديو

تامر عاشور يطرح أغنية تملى من ألبوم تيجى نتراهن .. فيديو

أصحاب ولا أعز ..أحمد فهمي: منى زكي كمان 50 سنة هتبقى مثل فاتن حمامة

ليلة مرعبة بالحي الأثري.. حقيقة احتراق شقة الشيخ الشعراوي في الحسين.. فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ