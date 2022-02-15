كروكي لتطوير المناطق العشوائية بالعريش والتنسيق بين أجهزة المرافق

أكد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء على ضرورة التنسيق بين كافة المرافق فى مشروع تطوير المناطق العشوائية بالعريش .



وطالب السكرتير العام في اجتماعه اليوم بحضور رؤساء قطاعات التعمير والكهرباء والمياه وأجهزة المرافق والخدمات بضرورة التنسيق بين كافة المرافق قبل البدء العمل في تطوير المناطق .. خاصة بالنسبة للمياه والصرف الصحى والتليفونات والغاز والكهرباء وغيرها لتفادى التعارض بين المرافق المختلفة .



وأشار الى أن المناطق الخاصة بالتطوير هى مناطق : كرم أبو نجيلة ، عاطف السادات ، الصفا ، غرب المدينة ، والسمران .. حيث يتم رفع كفاءة الطرق بها بعد تجهيز الكروكى الخاص بكل منطقة وتحويل الكهرباء من هوائى الى أرضى ..

على أن يتم تسليم كل جهة نسخة من هذا الكروكى من جهاز التعمير الى كل جهة لعدم حدوث تداخل بين القرارات الخاصة بكل جهة ، وما يتم تنفيذه وذلك لتقليل الخسائر وانجاز المهام في أسرع وقت ممكن من خلال الكروكى المسلم من التعمير .



إزالة التعديات

وشدد سكرتير عام المحافظة على أن يتم تكليف رؤساء مناطق الخدمات بمجلس مدينة العريش بازالة التعديات من الشوارع التى يتم رصفها ، وأن يقوم المجلس بالمساعدة في استخراج كافة الأوراق والتصاريح الخاصة بالعمل للتسهيل على جهاز التعمير لإنهاء مهامه .

هذا الي جانب ،عمل جسات في مسار العمل قبل البدأ لتفادى أى أخطاء أثناء العمل ، وأن تقوم شركة الكهرباء بتحديد مسار خطوط الكهرباء الخاص بالكروكى الذى تم استلامه من خلال جهاز التعمير ، وكذلك على شركة المياه تحديد الخطوط ووصلات المياه وتسليمها للتعمير ، ونفس الوضع بالنسبة للتليفونات والغاز .. مع ضرورة حضور مندوب من كل جهة أثناء العمل .

كما أن كل الطرق التى سيتم عمل الأسفلت بها انشاء جديد .. مع ازالة طبقة الأسفلت القديم في حالة وجودها والحفاظ على المناسيب ، ومراجعة جميع المرافق ووصلاتها الفرعية والرئيسية قبل العمل .

وحدد السكرتير العام أنه سيقوم بالاشراف المباشر على كافة الأعمال الخاصة بمشروع تطوير العشوائيات .. مؤكدا على ضرورة تنفيذ المهام الموكلة لكل جهة على أكمل وجه .

