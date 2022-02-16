أخبار السيارات| أسعار هافال 2021 - 2022 في الإمارات.. طرح سيارة هيونداي i10 الجديدة كلياً بالسوق المصرى.. أسعار تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

تتنافس الكثير من العلامات التجارية للسيارات على تقديم أفضل ما لديها، داخل السوق الاماراتى حتى تجذب شريحة أكثر من محبيها، بسبب شدية المنافسة داخل هذا السوق القوي.

يعتبر السوق السعودى ، واحد من اهم الاسواق العربية ، بل والعالمية فى ضمه للاصدارات والموديلات الجديدة من طرازات السيارات المختلفة للشركات العالمية بداخله .

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي الكورية في مصر، عن السيارة الرياضية من هيونداي طراز i10 موديل 2022 الجديدة كلياً من فئة سيارات الهاتشباك بالسوق المصري.

تحظى شركة بى ام دبليو bmw البفارية لصناعة السيارات الألمانية الشهيرة، باهتمام العديد من الفئات المجتمعية والعمرية ، داخل المجتمع المصرى وأهمهم الشباب، الذي ما يبحث دائما عن القوة والشكل الرياضي.

تعتبر شركة السيارت الصينية جيلى واحدة من اقدم الماركات الصينية تواجدا فى السوق المصرى للسيارات ، لذلك تسعى الشركة من خلال وكيلها المحلى طرح الموديلات النهائية لها بالسوق .