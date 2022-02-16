الهلال الأحمر بشمال سيناء: توزيع شتلات الزيتون بالمجان على المزارعين بالتجمعات البدوية

تستعد جمعية الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، ، لتوزيع دفعة جدبدة من شتلات الزيتون من الاصناف ( بيكوال – كورناكى - بالمجان على المزارعين بالتجمعات البدوية بقرى جنوب الشيخ زويد شمال سيناء لتوفير خدمات شاملة للاهالي عقب عودتهم الي ديارهم بقري جنوب الشيخ زويد

الاحتياجات الفعلية



وقال الدكتور مصطفي المالح رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، ان الجمعية تعتمد فى تنفيذ خطة العمل على تقديم الدعم والتدخلات وفقا للاحتياجات الفعلية مع توفيرها بالوقت المناسب.

ولذلك قامت جمعية الهلال الأحمر بتوفير 12000 شتلة زيتون بالمجان على المزارعين بالتجمعات البدوية بسيناء وبما يناسب المقننات المائية بالتجمعات .

مشيرا، الي انه تم تجميع الشتلات عن طريق التبرعات من جانب رجال الأعمال لخدمة أبناء الشيخ زويد.

