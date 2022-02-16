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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة أحمد فلوكس تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

زوجة احمد فلوكس
زوجة احمد فلوكس

نشرت المغربية رابيا زوجة الفنان احمد فلوكس صورة جديدة عبر قصتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت رابيا في الصورة وهي ترتدي توب باللون الأبيض بتصميم مميز وبأكمام طويلة واعتمدت مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها،  نالت اعجاب متابعبها.


وكان قد عاد الفنان أحمد فلوكس لزوجته الأولى "رابيا" وأم ابنه الوحيد "سيف الدين" فى سبتمبر 2020 بعد سنوات طويلة من الانفصال، وكان فلوكس قد انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما بعد قصة حب طويلة، استمرت لأكثر من 15 سنة، ظلت خلالها الزوجة صديقة لزوجها السابق، ودائما ما كانت تقف معه وتسانده في كل خطواته.


وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.


الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف

 

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IMG_٢٠٢٢٠٢١٥_١٩١٥١٥
زوجة احمد فلوكس المغربية رابيا تخطف الانظار بجمالها تتألق في احدث ظهور لها احمد فلوكس

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