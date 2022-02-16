تجنب الزواج المبكر.. أهم توصيات ندوة التوعية الصحية في تنظيم الأسرة بالعريش

نظم مركز إعلام العريش التابع للهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة علاء القاضى مدير عام إعلام سيناء، ندوة حول التوعية الصحية فى مجال تنظيم الأسرة . وحاضر فى اللقاء الدكتورة إيناس كمال طبيبة النساء والتوليد ومسئولة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وحضرها جمهور من المصالح الحكومية المختلفة ورجال الدين ومن الإعلام نجوى إبراهيم .

وتحدثت الدكتورة إيناس، حول ترتيب مصر فى الدول الأعلى سكانا بالنسبة للعالم ، ودار الحديث عن تأخير الإنجاب والحمل الخطر ، وعدم الدراية الكافية بالمعلومات عن وسائل تنظيم الأسرة. كما دار الحديث عن فوائد تنظيم الأسرة للأم والطفل والمجتمع. ،ومعدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وكان من أهم الاستفسارات التى تم الرد عليها خلال اللقاء ، كيفية الاستفادة من الدول التى حققت نجاح فى مجال تنظيم الأسرة والمقصود بالحمل الخطر ، وهل يمكن تأخير الإنجاب فى بداية الزواج.

الخصائص السكانية



ومن أهم التوصيات التي خرجت عن الندوة:

ضرورة تحسين الخصائص السكانية والقضاء على الأمية، والاهتمام بتعليم الفتيات ومنع التسرب من التعليم ، وتجنب الزواج المبكر للفتاة ، وكذلك الحمل قبل سن ١٨ وأضراره بصحة الأم.