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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد على تشجيع الدولة الاستثمار فى الإقليم

اجتماع اللجنة العليا
اجتماع اللجنة العليا للاستثمار في سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء .


وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة؛ والذى عقد اليوم بالمحافظة برئاسته ،  أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على اقامة المشروعات على أرض المحافظة؛ مشيرا الى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة .. حيث تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجارى دراستها وانهاء اجراءاتها .
وأشار المحافظ الى أنه يتم تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

 

٦ مشروعات استثمارية


واستعرض المحافظ المشروعات الستة المقدمة لاقامتها في المنطقة الصناعية ببئر العبد والمنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد بالعريش وفى منطقة نخل بوسط سيناء ، وهى : 
منطقة الصناعات البلاستيكيبة لاقامة وتشغيل مصنع لانتاج المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها والأنشطة المكملة لها بتكاليف استثمارية قدرها 120 مليون جنيها ، وتوفر 60 فرصة عمل ومتقدم لاقامتها بالمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة نحو 19 ألف و 500 مترا مربعا .
مصنع آلى لانتاج الطوب الأسمنتى والبلدورات لاقامة مصنع طوب آلى متكامللا بتكلفة استثمارية 4.2 ملايين جنيها ، ويوفر 19 فرصة عمل ، ومتقدم لاقامته بالمنطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 3000 مترا مربعا .
مصنع تحليل وتكرير وتنقية الرمل الزجاجى بتكلفة استثمارية قدرها 8ة ملايين جنيها ، ويوفر 16 فرصة عمل ، ومتقدم لاقامته بالمنطقة الصناعيبة ببئر العبد على مساحة 5000 مترا مربعا .
مصنع لانتاج زيت الزيتون بتكلفة استثمارية 7.6 ملايين جنيها ، ويوفر 10 فرص عمل ، ومتقدم لاقامته بقرية الخفجة بنخل على مساحة 3000 مترا مربعا .
مصنع لتقطيع الرخام والجرانيت بتكلفة استثمارية قدرها 750 ألف جنيها ، ويوفر 10 فرص عمل ، ومتقدم لاقامته على مساحة 875 مترا مربعا بالمنطقة الحرفية بالمساعيد بالعريش .
مصنع لانتاج طوب أسمنتى وبلاط بتكلفة استثمارية قدرها 500 ألف جنيها ، ويوفر 10 فرص عمل ، ومتقدم لاقامته بالمنطقة الحرفية بالمساعيد بالعريش على مساحة 1500 مترا مربعا .

حضر  الاحتماع مديرى وممثلى : الاستثمار ، المناطق الصناعية ، الشئون القانونية ، التخطيط العمرانى ، المعلومات ، الانتاج ، السياحة ، المالية ، الزراعة ، وغيرها من الجهات المعنية .

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محافظ شمال سيناء: طرق عرضية لربط الطريق الساحلي بمدينة العريش

اللجنة العليا تشجيع الاستثمار سيناء

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