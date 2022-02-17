موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الزمالك يوم السبت المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام ساجرادا اسبرانزا الانجولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وكان الزمالك قد تعادل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال بهدفين لمثليهما مع بيترو أتليتكو الأنجولي في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الزمالك أمام ساجرادا اسبرانزا على ملعب 11 نوفمبر بأنجولا يوم السبت المقبل الموافق 19 فبراير 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أمام ساجرادا .

وتذاع مباراة الزمالك أمام ساجرادا في دوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس .

وكان الزمالك قد تعرض الهزيمة أول أمس الثلاثاء من سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



مسحة طبية لبعثة الزمالك فور الوصول لأنجولا

خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة طبية قبل مغادرة المطار، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.

