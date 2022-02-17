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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد تأييد الحكم بـ حبسه 3 أشهر| توفيق عكاشة مطلوب على جوجل

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

تصدر الإعلامي توفيق عكاشة مؤشرات البحث على جوجل بعد حكم المحكمة بتأييد حبسه في الدعوى المقامة ضده من مطلقته رضا الكرداوي.

محكمة جنح مدينة نصر قضت «حضوريا»، أمس الأربعاء بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه لصالح مطلقته رضا الكرداوي.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا فى الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

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 ألقى القبض على توفيق عكاشة ، في وقت سابق بمطار القاهرة، وتم إحالته إلى جهات التحقيق التى قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

 

وكانت أخلت جهات التحقيق سبيل  الإعلامي توفيق عكاشة، في وقت سابق، من سرايا نيابة مدينة نصر بعد تقديم دفاعه معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

وقالت رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد توفيق عكاشة لأنها حصلت على أحكام نهائية ضده وأنها فوجئت بنبأ إخلاء سبيله قائلة إنه لم يسدد النفقات والمصاريف وهارب من دفع 450 ألف جنيه غرامات وقدم مستندات مزيفة لإخلاء سبيله.


الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الإعلامي توفيق عكاشة ، في مطار القاهرة الدولي، حيث كان يُنهي إجراءات سفرة،  بسبب صدور أحكام نهائية ضده في قضايا نفقة وسب وقذف من بينها 900 ألف جنيه متجمدات نفقة، وتغريمه  120 ألف جنيه لعدم دفع النفقة، و4 أحكام عن متجمدات النفقة، وحكم نهائي بالحبس سنة في سب وقذف.

محكمة الأسرة بمدينة نصر أصدرت أحكاما نهائية في عدة قضايا ضد الإعلامي توفيق عكاشة، ومنها قضيته السابقة مع طليقته وابنهما، منها 900 ألف جنيه مجمدات نفقة، وغرامة 120 ألف جنيه، وحكم بالحبس سنة، وقضية سب وقذف. 

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