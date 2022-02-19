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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع بمسئولي المتغيرات المكانية لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء

طارق رحمي: تشكيل
طارق رحمي: تشكيل لجان لمنع التعديات على الأراضي الزراعية في

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمسئولي المتغيرات المكانية، لمناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الخميس الماضي فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ وضع آليات جديدة تضمن سرعة العمل والتصدي الفوري لكافة التعديات حال حدوثها مع تذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية لضمان تنفيذ إزالة كافة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ أن التوجيهات التي صدرت في هذا الشأن خلال اجتماع مجلس المحافظين سيتم تنفيذها بحزم وقوة من خلال الوحدات المحلية ورجال الشرطة، مشيداً بدور وحدة المتغيرات المكانية في رصد كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

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وأشار المحافظ أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، فقد تم تشكيل ثلاث لجان، الأولى لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء حسين الجندي السكرتير العام وعضوية كلا من (مدير مديرية الزراعة، مدير إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة وممثل عن مديرية الأمن) إلى جانب لجنة بكل مركز أو حي برئاسة السيد رئيس الوحدة وعضوية مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو الحي، رئيس قسم حماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية ومأمور المركز أو القسم حيث وجه المحافظ التعامل الفوري مع أي متغير جديد، في حين تشكلت اللجنة الثالثة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة ومدير الجمعية الزراعية بالقرية.

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وقال رحمي إن هذه اللجان تختص بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كلاً منها والتصدي لأي تعد عليها ومنعه في المهد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

والجدير بالذكر أن عملية رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثه لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلى باستخدام برامج معالجة الصور ومراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية لرصد كافة المتغيرات، التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وتوسعاتها وكذلك الإنشاء الجديد.

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