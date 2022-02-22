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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي لـ دنيا عبد العزيز بعد عقد قرانها: "ربنا يحفظكم لبعض"

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورة رفقة الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها من عقد القران، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت: "حبيبتي دنيا ألف مبروووك و ربنا يسعدكم يارب و يحفظكم لبعض ❤️".

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فيفي عبده تهنئ دنيا عبد العزيز بعقد القران: عقبال كل الشباب والبنات

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إلهام شاهين تهنئ دنيا عبد العزيز بعقد قرانها

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز، مساء اليوم بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، وبحضور عدد من نجوم الفن والدراما، بعدما أخفت الخبر عن الجميع.

وظهر المصور الفوتوجرافي عادل مبارز بجوار دنيا عبد العزيز في حفل عقد قرانها كوكيل للعروس، بعدما وصفته في تصريحات صحفية سابقة بأنه “أبويا اللي اخترته”.

وحرص الفنان رشوان توفيق على حضور عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز الذى أقيم اليوم، وكل من الفنان محمد الشقنقيرى ومصمم الأزياء هانى البحيرى والمؤلف مجدى صابر .

وانشغلت دنيا عبد العزيز ، مؤخرا بعرض مسرحيتها "زقاق المدق" على مسرح البالون ، بعد انتهاء عرضها في الإسكندرية برفقة عدد كبير من النجوم.

 

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