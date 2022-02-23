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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تشيز كيك.. بخطوات سهلة

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك

تعتبر طريقة عمل تشيز كيك من أشهى وأرقى الوصفات التي يمكن أن تحضريها لأطفالك في المنزل، وذلك لأن تشيز كيك لها مذاق مختلف ومميز عن باقي الوصفات التقليدية لتحضير الكيك في المنزل، وفيما يلي سنقوم بنقل أفضل وصفات تحضير تشيز كيك في المنزل.

 

طريقة عمل تشيز كيك

 

طريقة عمل تشيز كيك البارد 

مقادير طريقة عمل تشيز كيك البارد:

مقادير طبقة البسكويت:

2 ونصف كوب كبير بسكويت ناعم مطحون

كوب كبير زبدة سايحة (240 جرام)

ربع كوب كبير سكر ناعم (40 جرام)

 

مقادير طبقة الجبن:

3 كوب كبير جبن كريمي

1كوب كبير سكر أبيض

1 كوب كبير كريمة سائلة

1 معلقة صغيرة *ملعقة شاي* فانيليا

 

مقادير التزيين:

1 كوب كبير كريمة سائلة

2 معلقة كبيرة سكر بودرة

مقادير طبقة الجيلي:

1 كوب كبير ماء ساخن

2 كوب كبير ماء بارد

4 أكواب صغيرة من الفراولة المقطعة

1 باكيت كبير جيلي

 

طريقة عمل تشيز كيك البارد:

طبقة البسكويت:

- نحضر قالب التشيز كيك ، نضع فيه البسكويت المطحون، والسكر، ثم نفرد عليها كوب كبير زبدة سايحة، ويمكن إضافة أي نوع من أنواع المكسرات على حسب الرغبة.

- نقلب الخليط معًا مع الضغط عليه ثم نوزعه في القالب.

- ندخل القالب الفرن على درجة 180 مئوية لمدة 10 – 15 دقيقة.

- نخرج القالب من الفرن وندعه يبرد.

 

طبقة الجبن:

- في الخلاط الكهربائي نضع الجبن الكريمي والسكر والكريمة السائلة والفانيليا ونشغل الخلاط على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط له قوام كريمي.

- نقوم بتوزيع خليط الجبن على طبقة البسكويت.

- نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة.

 

طبقة الجيلي:

- نحضر وعاء نضع فيه  باكيت الجيلي مع  الماء الساخن ونقلب بمضرب يد حتى يذوب الجيلي تمامًا ثم نضيف الماء البارد.

- نضيف الفراولة المقطعة (أو أي نوع آخر من الفواكه على حسب الرغبة ) في وعاء الجيلي.

- نوزع الخليط في وعاء الجيلي على وجه قالب التشيز كيك .

_ نضع قالب التشيز كيك في الثلاجة لمدة طويلة (طول الليل).

التزيين:

- نضع الكريمة السائلة والسكر البودرة في الخلاط الكهربائي ونثبت مضرب الخلاط على السرعة المتوسطة حتى تتماسك الكريمة وتصبح هشة.

- نضع الكريمة في كيس التزيين، ونزيين وجه قالب التشيز كيك بالكريمة والفراولة ثم نقدمها.

 

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طريقة عمل التشيز كيك بالبسكويت 

مقادير طريقة عمل التشيز كيك بالبسكويت:

2 كوب بسكويت مفتت

2 ملعقة زبدة

2 كوب جبنة كريمي

1 كوب كريمة

1ملعقة سكر كبيرة

1 كوب صلصة كراميل

2 كوب بسكويت مفتت

 

طريقة عمل التشيز كيك بالبسكويت:

- نقوم بتفتيت البسكويت ثم تضاف الزبدة ونعجنهم حتى نحصل على مزيج خشن، ثم نحضر قالب سهل الفتح، ونضع خليط البسكويت ونضغط عليه جيداً.

- نحضر الخلاط ونضع الجبن الكريمي مع ملعقة السكر، والكريمة ونخفقها جيداً حتى تختلط كل المكونات ثم نسكب الخليط على قالب التشيز كيك.

- ندخلها الفريزر 4 ساعات حتى تتجمد، ثم نقوم برشي البسكويت المفتت عليها، ثم نقدم التشيز كيك.

 

طريقة عمل تشيز كيك


طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد

مقادير طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد:

2 باكو بسكويت مفتت

من 1/2 إلى 1 كوب من الماء المغلي

للحشو:

½ كيلو كريم تشيز أو كيري مربعات أو لبنة كيري

½ كيلو كريمة لباني أو جهينة

¾ كوب سكر بودرة

عصير نصف ليمونة

فانيلا

3 ملعقة كبيرة ممسوحة جيلاتين بدرة

كريز

للزينة:

كريز

كريمة مخفوقة

 

طريقة عمل تشيز كيك سالي فؤاد:

- يطحن البسكوت في محضرة الطعام، ويضاف قليل من الماء المغلي حتى يصبح قوامه مثل رمل البحر المندي.

- يضغط البسكوت المطحون في قالب التشيز كيك جيدا.

- يراعى دهن القالب بالزيت أو تبطينه بورق الزبدة، ودهن أطراف القالب أيضا.

- يمكن إضافة قليل من الكريز في قاعدة القالب، أو إضافته للحشوة.

- تخلط الكريمة اللباني مع الكريم تشيز والسكر والفانيلا وعصير الليمون، ويخفق بالمضرب الكهربائي.

- يذاب الجيلاتين في قليل من الماء المغلي، ثم يصفى ويضاف للخليط السابق، ويخفق مرة أخرى.

- تصب الحشوة في القالب، وتترك في الثلاجة حتى تتماسك جيدا.

- ينزع التشيز كيك من القالب ويزين بالكريمة المخفوقة والكريز، ويقدم.

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