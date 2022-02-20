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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المولتون كيك للشيف شربيني

طريقة عمل المولتون
طريقة عمل المولتون كيك

يعد المولتن كيك من أشهى أنواع الكيك حيث يتمتع بمذاق طيب ومميز يجعل الجميع يرغب في تناوله ولكن .. كيف تتمكنين من عمل هذه الحلوى الشهية فى المنزل؟

نقدم لكم طريقة عمل المولتن كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير المولتن كيك

الكيك:
150 مل زيت
25 جرام كاكاو
250 جرام دقيق
50 جرام سكر
15 جرام بيكينج بودر
160 جرام كريمة حامضة
3 بيضات
30 مل لبن رايب
الحشو:
جرام شيكولاتة جناش
100 الصوص:
250 مل لبن
25 جرام عسل جلوكوز
50 جرام سكر
75 جرام شيكولاتة
25 جرام كاكاو
25 جرام زبدة
1 بولة ايس كريم (فانيليا – فراولة)

طريقة عمل المولتن كيك

* في وعاء كبير اخفقي البيض والسكر جيدا حتى يذوب السكر ثم اضيفي الزيت وقلبي جيدا

* اضيفي الكريمة الحامضة واللبن الرايب واستمري في الخفق ثم الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر وادهني الصينية أوالفورمة بالزبدة ورشة دقيق ليسهل قلبها

* ضعي الخليط في الفورمة وادخليه فرن ساخن على 190 درجة وبعد ان تخرج من الفرن اتركيها لتبرد ثم افتحيها من المنتصف وضعي في الفتحة الشيكولاتة الجناش ثم اعيدي غلقها مرة أخرى

* لعمل الصوص ضعي اللبن على النار واضيفي اليه العسل الجلوكوز وقطع الشيكولاتة والكاكاو الباودر وأخيرا اضيفي الزبدة واتركيه على النار وبعد ذلك ضعي الكيك في طبق التقديم وضعي عليه بولة الايس كريم ثم اسكبي الصوص عليها وقدمي المولتن كيك

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