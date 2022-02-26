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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 12 لغة وقريبًا اصدار بلغة الهوسا

وزير الاوقاف خلال
وزير الاوقاف خلال الاجتماع

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باللجنة المكلفة بترجمة كتاب "المنتخب" إلى اللغة العبرية اليوم السبت بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


وخلال الاجتماع  وزير الأوقاف أن الأوقاف تهدف من خلال مشروعها لترجمة معاني القرآن الكريم إلى توفير ترجمات صحيحة ودقيقة لمعاني القرآن الكريم. 


يذكر أن وزارة الأوقاف أصدرت 12 ترجمة لمعاني القرآن الكريم على النحو التالي: (اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الإسبانية - اللغة الروسية - اللغة الصينية - اللغة الكورية - اللغة الألبانية - اللغة الإندونيسية - اللغة السواحيلية - اللغة الأردية - اللغة اليونانية) ، وأن وزارة الأوقاف تتيح إصداراتها من المنتخب وغيره عبر موقعها الرسمي إلى جانب النسخ المطبوعة ، وذلك تيسيرًا على الراغبين في الاطلاع على الترجمات الصحيحة لمعاني القرآن الكريم وقريبًا سيتم اصدار ترجمة لمعاني القرآن الكريم بلغة الهوسا.


ويضم فريق الترجمة إلى اللغة العبرية كلًّا من : الأستاذ الدكتور/ سعيد عطية مطاوع العميد السابق لكلية اللغات والترجمة ، والدكتور/ أحمد حسنين مدرس بكلية اللغات والترجمة ورئيس تحرير الأخبار بالخدمة العبرية بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري ، والدكتور/ شريف أحمد عبد العاطي النويشي مدرس اللغة العبرية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

الأوقاف ترجمة معاني القرآن وزارة الأوقاف

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