مدحت صالح ينعى الفنانة جالا فهمي بكلمات مؤثرة

نعى الفنان مدحت صالح ، الفنانة جالا فهمي التي غيبها الموت امس السبت بشكل مفاجيء إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عاما.

وكتب مدحت صالح عبر حسابة بموقع فيسبوك “ البقاء لله.. خالص العزاء للأخ والصديق عمرو سليم في وفاة شقيقته الفنانة چالا فهمي.. اللهم اغفر لها ولنا وارحمها وارحمنا جميعًا اللهم آمين ”.



توفيت الفنانة جالا فهمي، مساء امس عن 59 عامًا، حيث أعلن شقيقها خبر الوفاة من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك.



بينما تواصل “صدى البلد” مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي أكد بدوره خبر الوفاة بعد التواصل تليفونيًا مع شقيق جالا فهمي.



جالا فهمي هي ابنة المخرج أشرف فهمي وقبل أن تتجه للتمثيل عملت بماسبيرو لسنوات وقدمت برنامجا إذاعيا ولكنها بعد ذلك تفرغت للتمثيل.



وشاركت جالا فهمي في بطولة عدة أفلام أبرزها جالا جالا وطأطأ وريكا وكاظم بيه وكيد العوالم واول مرة تحب يا قلبي، كما شاركت في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية" ومسلسل "الوسية".



وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة جالا فهمي بالتمثيل، فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" الذي عرض بالسينمات عام 2003، وقدمت ضمن أحداثه الدرامية شخصية سهام شكري.



الفيلم شارك في بطولته تامر عبدالمنعم وجالا فهمي ونورهان وطارق عبدالعزيز ولطفي لبيب وضياء عبدالخالق وأشرف مصيلحي وعلاء زينهم، ومن تأليف ماجدة خيرالله، ومن إخراج علاء كريم.