ميساء مغربي ومحمد العلوي.. قصة حب جديدة

نشرت الفنانة ميساء مغربي صورة على حسابها الشخصي على انستجرام تجمعها بالفنان الكويتي محمد العلوي وعلقت عليها ادم وحواء فى صورة رومانسية، وتسأل الجمهور فى التعليقات حول وجود قصة حب تجمعهما ام ان هناك عمل فني يجمعهما قريباً.



بدايات ميساء مغربي:

جدير بالذكر، بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"، مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان ، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.