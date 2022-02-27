جاريدو يكشف موقفه من تدريب الزمالك في حال إقالة كارتيرون

كشف خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق، موقفه من تدريب الزمالك في حال تلقيه عرضا من القلعة البيضاء.

وقال جاريدو في تصريحات لقناة "المحور": "كنت غير قادر على مشاهدة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا ولكن شاهدت الملخص، الأبيض حاليًا في موقف صعب".

وعن موقفه من تدريب الزمالك قال: "لما لا، أنا مدرب محترف، وأعلم أن الأبيض نادي كبير وعملت في مصر مع الأهلي من قبل".

واختتم: "كنت سعيدًا جدًا بالحياة في مصر، الزمالك لو تقدم لي بعرض جيد من المؤكد سأقبله".

وقلب الوداد المغربي الطاولة علي الزمالك بتحول تأخره الي الفوز بثلاثه مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الزمالك التهديف في الدقيقة الثالثة عن طريق أحمد سيد زيزو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك الوداد المغربي، في الدقيقة 27 عن طريق زهير المرتجي.

وجاء هدف الوداد المغربي الثاني، في الدقيقة 37 عن طريق أمين فرحان من متابعة جيدة مستغلا خطأ أبو جبل في الخروج من مرماه.