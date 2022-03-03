صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

علم صدى البلد أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال تعود لسببين.



السبب الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل في بيتنا روبوت وهو الأمر الذي لقي غضب من دنيا سمير غانم .



أما السبب الثاني وهو قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم " تسليم أهالي " والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف ولكن لم يعرض حتى الآن .

فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال منتج مسلسلها الجديد عالم موازي، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.

وفي نفس الوقت قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة المنتج أيضا، على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل، وذلك برغم أن هشام جمال يبقى على متابعة دنيا سمير غانم ووهبة أيضا.

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو أعده الجمهور لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ووالدها الفنان سمير غانم، يرصد مشوارهما الفني منذ البداية وحتى آخر أعمالهما.

وعلقت دنيا سمير غانم على الفيديو قائلة: "شكرا للجمهور العظيم على مجهودكم وعلى الفيديوهات الجميلة وربنا يرحمهم يا رب ويسعدهم أضعاف ما أسعدونا".