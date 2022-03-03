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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال تأهيل وتطوير مبنى كلية الفنون الجميلة

رئيس الجامعة خلال
رئيس الجامعة خلال الجوله

تابع  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، أعمال تطوير وتأهيل مبنى كلية الفنون الجميلة، يرافقه  الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الجارية بقاعات التعليم الالكتروني، ومكتبة الكلية والتي تخطت أعمال التنفيذ بها نسبة 70%، والتي سيتم تزويدها بأجهزة الكمبيوتر الحديثة والكتب والمراجع، كما اطمئن على سير الدراسة بالكلية، مشيدا بانتظام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بالكلية في الحضور والالتزام بتطبيق أقصى معايير الجودة خلال العملية التعليمية.

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وفي الختام اجتمع رئيس الجامعة بعميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس لبحث الاحتياجات الادارية واللوجستية.

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الأقصر جامعه العملية التعليمية أعضاء هيئة التدريس جامعة الاقصر كلية الفنون الجميلة عميد الكلية رئيس جامعة الأقصر

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