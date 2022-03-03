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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الأقصر.. ظهور خاص لـ "سمير صبري" في فيلم "2 طلعت حرب"

صدى البلد

يقام عرض عالمي أول لفيلم “٢ طلعت حرب” للمخرج مجدي أحمد علي، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

 

وحرص مجدي أحمد علي، على توجيه رساله للفنان سمير صبري الذي يظهر بالعمل من خلال حسابه على فيسبوك.

 

وكتب"مجدي": “سمير صبري .. الجميل الذي احب الكل فاحبه الجميع يشرفني بظهوره في العرض الاول لفيلمي ٢ طلعت حرب بمهرجان الاقصر للسينما الافريقية وبأدائه الرائع وروحه المحبة.. مع كل أمنياتنا له بالشفاء العاجل”.


وقال المخرج مجدي أحمد علي: مهرجان الأقصر عزيز على قلبي وحزين على عدم دعمه من مؤسسات الدولة وإهمال المهرجان، ويجب أن نطور من أفكارنا بعد ما يحدث في المنطقة من تطوير مستمر مثل ما يحدث في المملكة العربية السعودية، وسعيد بعرض فيلم ٢ طلعت حرب في المهرجان وبعد عرضه لم يعرض في السينما ولكن سيكون على منصة إلكترونية.


وكان ترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، الاجتماع الموسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي ستعقد خلال الفترة من 4 حتى 10 مارس 2022.

 

وشارك في الاجتماع، رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، ومسئولو السياحة، والآثار، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والمرور، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، والإسعاف، والكهرباء، ومكتبة مصر العامة، وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من مسئولي الفنادق السياحية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

واستعرض المشاركون، خطة عمل الدورة الحادية عشر من المهرجان، وفعالياته، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين جميع الجهات المختصة بما يضمن نجاح المهرجان.

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