عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 جلسات نقاشية بمؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى الأقصر

مؤتمر الاورمان واتحاد
مؤتمر الاورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى دورته الثانية بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس الجاري بحضور عدد كبير من خبراء التنمية محليا وإقليميا وعالميا، حيث يستكمل المؤتمر مناقشة محاوره عبر 4 جلسات نقاشية يحاضر فى كل منها أحد الخبراء العالميين.

لأول مرة| مواطنون بالأقصر يرممون مأذنة أثرية بالجهود الذاتية ..شاهد

وكيل وزارة التموين بالأقصر يتابع حركة الأسواق فى إسنا

مناقشة 20 بحثا بالمؤتمر العلمي السنوي الأول بكلية الألسن جامعة الأقصر

رفع 15 طن قمامة من حي وسط مدينة الأقصر

جامعة الأقصر وشركة مصر للأسمنت يبحثان تنفيذ إنشاءات جامعية جديدة

لعدم الإنضباط الإداري.. إحالة 67 موظفا للتحقيق بالأقصر

ضبط عنصرين إجراميين في الأقصر بحوزتهما بندقية خرطوش وحشيش

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الثانى للمؤتمر كانت بعنوان "القيادة للشركات والرؤية القيادية"، وجمعت بين ثلاثة خبراء هم الدكتور اختار بادشاه، أستاذ بجامعة واشنطن ومدير برامج الأعمال الخيرية وشريك مؤسس بعدد كبير من المؤسسات العالمية غير الربحية ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال التنمية الدولية، والدكتور يان نوتردم، مؤسس منظمة csr أوروبا، والدكتور ليزا فلوريش، أستاذة بجامعة في ألمانيا.

وأوضح فؤاد أن الجلسة الثانية كانت تحت عنوان "تعزيز سياسات المناخ والبيئة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء"، وشهدت مشاركة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ لقمة المناخ 27، والدكتور ميت مورسنغ، رئيس PRME  هيئة اعتماد كليات إدارة الأعمال الرائدة من الأمم المتحدة، وشارك فيها عدد كبيرمن ممثلي الشركات والمؤسسات، ومن أبرزهم المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة الاستدامة في اتحاد بنوك مصر.  

وأشار إلى أنه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر.

IMG-20220303-WA0020
IMG-20220303-WA0020
IMG-20220303-WA0019
IMG-20220303-WA0019
IMG-20220303-WA0017
IMG-20220303-WA0017
IMG-20220303-WA0018
IMG-20220303-WA0018
الأقصر الأورمان صندوق النقد الدولى جمعية الاورمان اتحاد الصناعات المصرية الشركات والمؤسسات المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي رئيس اتحاد الصناعات مؤتمر الاورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

كيروش يحدد 19 مارس لانطلاق معسكر المنتخب.. وضم 20 لاعبا و4 حراس

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

اختطاف ممثل الأمم المتحدة في مدينة خاركوف بأوكرانيا

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

3 مؤشرات تؤكد إسم المدير الفني الجديد للزمالك.. من هو ؟

موضوعات متعلقة

مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات بالأقصر يشيد بدور القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة

السيطرة على حريق بأحد قطارات النوم القديمة في الأقصر.. شاهد

رئيس جامعة الأقصر يكلف الدكتور محمود النوبي عميدا لكلية الألسن

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى الأقصر

لأول مرة| مواطنون بالأقصر يرممون مأذنة أثرية بالجهود الذاتية ..شاهد

وكيل وزارة التموين بالأقصر يتابع حركة الأسواق فى إسنا

مناقشة 20 بحثا بالمؤتمر العلمي السنوي الأول بكلية الألسن جامعة الأقصر

رفع 15 طن قمامة من حي وسط مدينة الأقصر

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية في القاهرة لمدة شهرين بسبب أعمال تنفيذ "المونوريل"

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

السجن والغرامة في انتظار عصابة تزوير المستندات الرسمية بعد القبض عليها

النرويج ترسل صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

سيدات أعمال البحرين: نتطلع للاستثمار بالطاقة النظيفة وتدوير المخلفات والعقارات والصحة في مصر

التعليم: فتح باب الترشح للعمل بـ لجان وكنترولات الثانوية العامة 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

إبرار بحرى وإكتشاف وتحديد الألغام في تدريبات القوات المصرية والفرنسية بالبحر الأحمر

فيديو

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ