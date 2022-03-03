4 جلسات نقاشية بمؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى الأقصر

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى دورته الثانية بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس الجاري بحضور عدد كبير من خبراء التنمية محليا وإقليميا وعالميا، حيث يستكمل المؤتمر مناقشة محاوره عبر 4 جلسات نقاشية يحاضر فى كل منها أحد الخبراء العالميين.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجلسة النقاشية الأولى في اليوم الثانى للمؤتمر كانت بعنوان "القيادة للشركات والرؤية القيادية"، وجمعت بين ثلاثة خبراء هم الدكتور اختار بادشاه، أستاذ بجامعة واشنطن ومدير برامج الأعمال الخيرية وشريك مؤسس بعدد كبير من المؤسسات العالمية غير الربحية ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال التنمية الدولية، والدكتور يان نوتردم، مؤسس منظمة csr أوروبا، والدكتور ليزا فلوريش، أستاذة بجامعة في ألمانيا.

وأوضح فؤاد أن الجلسة الثانية كانت تحت عنوان "تعزيز سياسات المناخ والبيئة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء"، وشهدت مشاركة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ لقمة المناخ 27، والدكتور ميت مورسنغ، رئيس PRME هيئة اعتماد كليات إدارة الأعمال الرائدة من الأمم المتحدة، وشارك فيها عدد كبيرمن ممثلي الشركات والمؤسسات، ومن أبرزهم المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة الاستدامة في اتحاد بنوك مصر.

وأشار إلى أنه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر.

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