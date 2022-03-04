عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد زيارة جيرارد بتلر.. يوسف عمرو يكشف تفاصيل الترويج لتاريخ الأقصر

يوسف عمرو
يوسف عمرو

حضارة الأقصر وتاريخها العريق أصبح محل اهتمام الجميع، من داخل مصر وخارجها إذ شهدت على مدار الأيام زيارة العديد من نجوم العالم خلال ظاهرة تعامد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل، ومنهم الفنان العالمي جيرارد بتلر.

 

كذلك أصبحت الأقصر محل اهتمام الإنتاج المحلي، بعد الانصراف عن التصوير التقليدي في الأماكن المعتادة بمدينة الإنتاج الإعلامي والمألوفة لدى الجماهير، بل ظهر اتجاها جديدا يبرز الهوية المصرية في الأفلام بالتصوير داخل المناطق التاريخية والأثرية، وهو ما كشف عنه الفنان الشاب يوسف عمرو، أحد المشاركين في فيلم العنكبوت، المقرر عرضه بعد شهرين.

 

txt

رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال تأهيل وتطوير مبنى كلية الفنون الجميلة

txt

4 جلسات نقاشية بمؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى الأقصر

وأوضح عمرو في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفيلم على الرغم من تصنيفه إثارة إلا أنه تضمن العديد من المشاهد داخل المناطق التراثية والأثرية والتي تم تصويرها بالأقصر، كما أن الفنانة منى زكي بطلة الفيلم تؤدي دور مرشدة سياحية بالمنطقة نفسها تتحدث الكورية.

 

وأضاف الفنان الشاب، أن الأفلام المصرية أصبحت تهتم بالتصوير في المناطق التاريخية والأثرية، ما يعمق الهوية المصرية ويروج لمصر والمناطق السياحية والأثرية داخلها وهو ما ظهر في عدد من الأفلام التي إنتاجها مؤخرا ومنها الكنز الجزاين الأول والثاني.

 

وأكد على أهمية التركيز على التاريخ المصري خلال تصوير وإنتاج الأعمال الفنية  حتى يعرف المشاهدين سواء المصريين أو الأجانب التاريخ المصري جيدا، متوقعا ظهور العديد الأعمال التاريخية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التفاعل والإشادة الذي شهدته احتفالية موكب المومياوات وطريق الكباش.

الأقصر عيد الفطر طريق الكباش مسلسلات مدينة الانتاج الإعلامي التاريخ المصري التراث موكب المومياوات الجماهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوريا الشمالية تستعد للحرب بعد تدهور العلاقات بين الغرب وروسيا

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

تراجع مستمر .. الصحة: تسجيل 1261 حالة إيجابية بفيروس كورونا .. و17وفاة

استشاري الصناعات الغذائية: بودرة الكنافة تستخدم في صناعة البسكويت وتسبب أمراض خبيثة..فيديو

16 مارس موعد طرح شقق سكنية جديدة ..وجدية الحجز 35 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الحرب الروسية الأوكرانية|هل تنجح الوساطة العربية فيما فشل به الغرب وتنهي الأزمة؟

جريمة غامضة في الهرم.. العثور على جثة كويتي مقطعة نصفين بمنور عقار

تعرف على الطرق البديلة.. إغلاق شارع الهرم بشكل كلي من المريوطية لميدان الجيزة

القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر بها اكتفاء من القمح لمدة 5 شهور. والصوامع قللت الهدر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية على رأس وفد حكومي لبحث فرص التعاون مع جيبوتي | صور

العروس المتمردة.. كيف تسببت سناء يونس في وفاة فؤاد المهندس ولماذا رفضت إعلان زواجها من المليجي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء وهاني شاكر يحيي حفل الافتتاح

وصفها النقاد بصاروخ الفن الصاعد.. كم عدد الرجال في حياة سهير رمزي وأقرب أزواجها إليها؟

هل يفعلها ويشتري نادي تشيلسي؟.. من هو رجل الأعمال المصري لطفي منصور؟

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

فيديو

من لديهم خبرة عسكرية.. الرئيس الأوكراني يطلق سراح السجناء.. فيديو جراف

رياح وأتربة.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة طقس الفترة المقبلة

لصالح ضحايا أوكرانيا.. بيع نادي تشيلسي ورجل أعمال مصري مرشح لشرائه

إحالة الدكتور مبروك عطية والإعلامي شريف عامر للتحقيق.. تعرف على السبب.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ