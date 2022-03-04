بعد زيارة جيرارد بتلر.. يوسف عمرو يكشف تفاصيل الترويج لتاريخ الأقصر

حضارة الأقصر وتاريخها العريق أصبح محل اهتمام الجميع، من داخل مصر وخارجها إذ شهدت على مدار الأيام زيارة العديد من نجوم العالم خلال ظاهرة تعامد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل، ومنهم الفنان العالمي جيرارد بتلر.

كذلك أصبحت الأقصر محل اهتمام الإنتاج المحلي، بعد الانصراف عن التصوير التقليدي في الأماكن المعتادة بمدينة الإنتاج الإعلامي والمألوفة لدى الجماهير، بل ظهر اتجاها جديدا يبرز الهوية المصرية في الأفلام بالتصوير داخل المناطق التاريخية والأثرية، وهو ما كشف عنه الفنان الشاب يوسف عمرو، أحد المشاركين في فيلم العنكبوت، المقرر عرضه بعد شهرين.

وأوضح عمرو في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفيلم على الرغم من تصنيفه إثارة إلا أنه تضمن العديد من المشاهد داخل المناطق التراثية والأثرية والتي تم تصويرها بالأقصر، كما أن الفنانة منى زكي بطلة الفيلم تؤدي دور مرشدة سياحية بالمنطقة نفسها تتحدث الكورية.

وأضاف الفنان الشاب، أن الأفلام المصرية أصبحت تهتم بالتصوير في المناطق التاريخية والأثرية، ما يعمق الهوية المصرية ويروج لمصر والمناطق السياحية والأثرية داخلها وهو ما ظهر في عدد من الأفلام التي إنتاجها مؤخرا ومنها الكنز الجزاين الأول والثاني.

وأكد على أهمية التركيز على التاريخ المصري خلال تصوير وإنتاج الأعمال الفنية حتى يعرف المشاهدين سواء المصريين أو الأجانب التاريخ المصري جيدا، متوقعا ظهور العديد الأعمال التاريخية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التفاعل والإشادة الذي شهدته احتفالية موكب المومياوات وطريق الكباش.