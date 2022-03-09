نيسان تتبرع بـ 2.5 مليون يورو لأوكرانيا وتوقف تجارتها مع روسيا

أعلنت شركة نيسان موتورز اليابانية أنها ستتوقف كل العمليات التجارية مع روسيا سواء تصدير المركبات الجديدة موديل 2022، أو خطوط الإنتاج في مصنعها في سانت بطرسبرغ الذي تستعد لإيقافه بالكامل، واصفة القرار بأنه "تغييرات لوجيستية".

كما أعلنت "نيسان" أنها تتبرع بنحو 2.5 مليون يورو ، أو 2.75 مليون دولار ، لمساعدة جهود الإغاثة في أوكرانيا، وفقا للصحيفة "واشنطن اكزامينر".

قال الرئيس التنفيذي لـ "نيسان"، ماكوتو أوشيدا: "لقد تأثرنا جميعًا بمعاناة الكثير من الأشخاص والعائلات الأوكرانيين بما في ذلك أفراد عائلة شركة نيسان، بدورنا و لـ إحساسنا بالمسؤولية أنشأنا صندوق نيسان كير للوقوف إلى جانب موظفينا، ولدعم جهود الإغاثة الدولية التي تعمل على مدار الساعة للاستجابة لهذه المأساة الإنسانية التي لا توصف".

أشار التقرير إلى أنه يتم التبرع بما لا يقل عن مليون يورو من قبل شركة "نيسان" إلى الصليب الأحمر مباشرة، وسيتم تقديم 1.5 مليون يورو إضافية لمساعدة الموظفين الإقليميين في مصاريفهم المعيشية.

بهذه الخطة الجديدة تنضم نيسان إلى شركات فورد و جنرال موتورز في موقفهم من الحرب الروسية على أوكرانيا وإعلانهم وقف كل العمليات التجارية في روسيا بعد غزو أوكرانيا.

أنتج مصنع "نيسان" في سانت بطرسبرغ 45000 سيارة العام الماضي، بما في ذلك سيارة X-Trail الرياضية متعددة الاستخدامات.

الجدير بالذكر أن "نيسان" أعلنت مؤخرا عن تقديمها طراز "قاشقاي 2022" بمجموعة نقل هايبرد جديدة يتم تشغيله بواسطة تقنية الطاقة الإلكترونية المحدثة وهو نظام e-Power الذي من المتوقع طرحه في الأسواق أواخر الصيف القادم.