نيسان Z تستعد لضربة البداية خلال الشهر الحالي.. تفاصيل

تعتبر شركة نيسان اليابانية أحد عمالقة تصنيع السيارات حول العالم، حيث تتعدد إصداراتها داخل الأسواق بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة الكروس اوفر، والسيارات الرياضية الخارقة ومنها النسخة الشهيرة نيسان Z.

نيسان Z تستعد لضربة البداية في هذا الموعد .. تفاصيل

نيسان Z تستد لضربة البداية في هذا الموعد

ووفقًا لموقع MOTOR1 المتخصص في مجال السيارات، فمن المقرر أن تستعد نيسان للبدء في تصنيع النسخة الرياضية Z موديل 2023 خلال شهر مارس الجاري، بعد عمليات تأجيل كثيرة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورنا COVID 19.

نيسان Z تستعد لضربة البداية في هذا الموعد .. تفاصيل

ومن المتوقع أن تعتمد النسخة على محرك رياضي الاداء قادر على انتاج قوة قدرها 400 حصانا، إلى جانب الاعتماد على المفهوم الرياضي الخاص بالتصميم من خلال الجنوط الرياضية، وتقنية الابواب الثنائية المزدوجة الشهيرة، مع سقف مائل للناحية الخلفية.

نيسان Z تستعد لضربة البداية في هذا الموعد .. تفاصيل

وبالطبع سوف تتمتع السيارة بمصابيح امامية تتسم بالشراسة، مع بعض الموجات الانسيابية الخاصة بالهيكل الخارجي، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى تقنيات الحماية والأمان التي تتعلق بأنظمة المكابح عالية الأداء ومنظومة الوسائد الهوائية.

وإلى جانب التحكم الديناميكي في الثبات، مع امكانية كشف التصادم، ورصد ومتابعة النقاط العمياء، ومجموع من حساسات الحركة، مع برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، وتقنيات اخرى تتعلق بوسائل الرفاهية كعادة اصدارات نيسان Z الرياضية.