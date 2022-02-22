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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـ SUV .. أسعار ومواصفات فئات نيسان قشقاي موديل 2022.. صور

لمحبي الـ SUV ..
لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022

تقدم شركة نيسان باقة من الموديلات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة نيسان قشقاي موديل 2022، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها عبر 3 فئات هم VISIA و ACENTA PREMIUM و TEKNA.

لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022 |صور 

مواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 

 

تتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنيةتقدر بـ 8.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022 |صور 

وتستمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022 |صور 

وتظهر السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع شبكة أمامية باللون الاسود، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبدأ قياسها من 17 بوصة، حتى 19 بوصة للفئات عالية التجهيزات، مع مرايات جانبية كهربائية الاداء قابلة للطي.

لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022 |صور 

وتضم السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 شاشة لعرض الوسائط المتعددة تتراوح بين 8 و 9 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة للفئات عالية التجهيز، ومكيف هواء أوتوماتيكي، مع حساسات ركن لدعم قائد المركبة.

لمحبي الـ SUV .. اسعار فئات نيسان قشقاي موديل 2022 |صور 

وتتوافر بسقف بانوراما، ونظام متابعة ضغط الهواء بالإطارات، مع منظومة المكابح عالية الأداء، و AIRBAGS للحماية، مع حساسات ضوء ومطر، بالإضافة إلى نظام صوتي وترفيهي.

 

أسعار فئات السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى VISIA نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 430 الف جنيه.

 

الفئة الثانية ACENTA PREMIUM نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 465 الف جنيه.

 

الفئة الثالثة TEKNA نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 505 الاف جنيه.

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