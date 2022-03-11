عادل مصطفى : الزمالك وجد ضالته في فيريرا والأهلي رقم 1 في مصر

أكد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن الزمالك وجد ضالته في جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق الذي جاء خلفا لباتريس كارتيرون.



قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك وجد ضالته في فيريرا، المدرب سيجعل الزمالك يحل أزمته الدفاعية، والدليل أن في ولايته الأولى مع الزمالك، الفريق معه كان قويا دفاعيا" .



أضاف: "الزمالك مع فيريرا إذا كان منظما بشكل جيد، سيحقق نجاحات، والأهلي والزمالك أفضل فريقين في أفريقيا من حيث التنظيم الفني في الملعب" .



وختم حديثه قائلا: "الزمالك يعاني دفاعيا وغير منظم، على مر التاريخ، والأهلي رقم 1 في مصر بسبب انتقاء الأهلي للاعبين لديهم روحا ومنظمين في الملعب خاصة على المستوى الدفاعي".