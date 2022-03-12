أسماء أبو اليزيد تروج لـ مسلسلها الجديد "توبه"عبر إنستجرام

روجت الفنانة أسماء أبو اليزيد لـ مسلسلهاالجديد "توبه" المفترض عرضة في المارثون الرمضاني لعام 2022 علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

ونشرت أسماء بوستر الفيلم ، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها خلال التعليقات .

مسلسل "توبه" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد خلال الأيام القليلة المقبلة.