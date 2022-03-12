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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور ينفي توقيع عقوبات جديدة على اللاعبين

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة.


وكان المستشار مرتضي منصور  أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.


وقرر رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري .

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