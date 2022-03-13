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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة قاتلة زوجها بطوخ بسب المصروفات .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية اليوم الأحد، القضية رقم 29765 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 2149 لسنة 2021 كلي شمال بنها، والمتهم فيها زوجة بقتل زوجها بقرية طنط الجزيرة بطوخ.

البداية كانت بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين ر س، 25 سنة، ربة منزل، وزوجها م أ ع، 28 سنة، محاسب، على مصروفات المنزل وتطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا، وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ، وأمسكت سكينا وطعنته في صدره فسقط على الفور جثة هامدة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على نيابة مركز شرطة طوخ أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وإحالة المتهمة لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق. 

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