رونالدو بعد هاتريك توتنهام: مانشستر يونايتد ليس له حدود.. ويمكننا هزيمة أي فريق

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، على إنجازه بعدما أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم بالـ3 أهداف الذي سجلهم في شباك توتنهام هوتسبير .

وقال رونالدو عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سعيد للغاية بأول ثلاثية لي منذ عودتي إلى أولد ترافورد لا شيء يفوق الشعور بالعودة إلى الملعب ويساعد الفريق في تحقيق الأهداف والجهد".

وأضاف "لقد أثبتنا مرة أخرى أنه يمكننا التغلب على أي فريق في أي يوم ، طالما أننا نعمل بجد ونقف معا.. لا توجد حدود لـ مانشستر يونايتد. لنذهب أيها الشياطين".

وأصبح رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل هاتريك في البريميرليج بعمر 37 عاما و35 يوما بعد تيدي شيرنجهام بعمر 37 عاما و146 يوما.

وفاز فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد من تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو رونالدو من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس هوجو لوريس.

ومع الدقيقة 35 جاء التعادل لصالح فريق توتنام عن طريق هاري كين من علامة الجزاء.

ونجح اليونايتد في إعادة التقدم من كرة عرضية أرضية من سانشو من جهة اليسار قابلها رونالدو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وبالشوط الثاني عادل توتنهام النتيجة من كرة عرضية من سيرخيو ريجيلون لاعب توتنام من جهة اليسار حاول ماجواير إبعادها ولكنه أسكنها يمين مرماه بالخطأ.

وجاء هدف الفوز بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لصالح فريق مانشستر يونايتد من جهة اليمين نفذها أليكس تيلليس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رونالدو برأسية من أعلى نقطة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.