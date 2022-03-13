النائب العام: حبس المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

أمر النائب العام، بحبس المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.



واستجوبت النيابة العامة، المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بمدينة الغردقة، حيث أقر تفصيلًا بارتكابه الواقعة، وأجرى محاكاة لكيفية أدائها بمسرح الواقعة، كما ضبطت أدلة مادية بمسكنه، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحصها، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.



وكانت تلقت النيابة العامة أمس بلاغًا بالعثور على جثمان طفل من ذوي الهمم -يبلغ أربعة عشر عامًا- بعد تغيبه عن مسكنه منذ التاسع من الشهر الجاري، وظهور جثمانه أسفل سُلَّم عقار بمدينة الغردقة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، فأُلقي القبض عليه فجر اليوم لاستجوابه.



وكانت النيابة العامة سألت والديْ الطفل عن ظروف تغيبه، وناظرت جثمانه، فتبينت إصابته بجرحٍ طعنيّ بالصدر، وآخر ذبحي بالعنق، وأمرت بتوقيع كشف الصفة التشريحية على جثمان الطفل المجني عليه لبيان ما به من إصابات وكيفية حدوثها، كما عاينت النيابة العامة مسرح الواقعة ومسكن الطفل، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما بهما من آثار، وضبطت تصويرًا لآلات مراقبة بمحيط مسكن الطفل ظهر فيه ترجله في توقيت تغيُّبه بعيدًا عن مسكنه مع شخص بالغ، وقد أفادت التحريات بملابسات وكيفية ارتكاب المتهم الواقعة، وجارٍ استجواب المتهم بشأنها واستكمال التحقيقات.