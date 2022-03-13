عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وتحويل 50 حالة للمستشفيات المتخصصة

الكشف على 1630 حالة خلال قافلة طبية في كفر الشيخ| صور

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد أعمال القافلة

شهدت قرية الضبعة التابعة لمركز الرياض ، قافلة طبية مجانية شاملة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار يومين، بحضور فريق من وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.
 

وتأتي هذه القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

جامعة كفر الشيخ تحصد 3 ميداليات ذهب ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

النائب العام: حبس المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجاناً لأهالى القرية والقرى المجاورة.
 

 

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة شهدت إجراء الكشف الطبي على 1360 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 50 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة 10 تخصصات متعددة «باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، بالإضافة لصرف الأدوية من الصيدلية التي ضمت 160 صنفاً».
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وتتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً، لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.

IMG-20220313-WA0064
IMG-20220313-WA0064
IMG-20220313-WA0065
IMG-20220313-WA0065
IMG-20220313-WA0063
IMG-20220313-WA0063
IMG-20220313-WA0062
IMG-20220313-WA0062
IMG-20220313-WA0060
IMG-20220313-WA0060
IMG-20220313-WA0061
IMG-20220313-WA0061
IMG-20220313-WA0059
IMG-20220313-WA0059
وزارة الصحة كفر الشيخ الصحة فيروس كورونا صحة قافلة طبية محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

الرئيس يوجه بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح لتشجيع المزارعين

طموح جديد ورغبة زملكاوية.. متى نشاهد رمضان صبحي بـ التشيرت الأبيض ؟

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تحصد 3 ميداليات ذهب ببطولة الشهيد الرفاعي للجامعات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق هيئة جودة التعليم.. صور

أمطار متوسطة وتوقف حركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ

الانتهاء من توصيل كافة المرافق لمركز الأورام بكفر الشيخ.. صور

تعليم كفر الشيخ: لجنة إجراء المقابلات الشخصية للتجديد لـ 141 وكيل مدرسة

«صحة كفر الشيخ» تعلن انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا لمدة أسبوع.. صور

«مستقبل وطن» كفرالشيخ يواصل اللقاءات الأسبوعية للمواطنين ونواب الحزب.. صور

محافظ كفر الشيخ: إزالة 18 حالة تعدٍ على 2000 متر بالحامول

ترشيحاتنا

نونو الميدا يقود أول مران لفاركو استعداداً للبنك الاهلى في الدوري

حاول الاعتداء عليها.. حبس الطالب قاتل الطفلة رودينا بالإسكندرية

رئيس الوزراء يتابع موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية وتوفيرها بالمحافظات

ما هي أدعية النصف من شعبان؟ .. 5 أسرار لا يعرفها كثيرون

لزيادة نسبة الأراضي الزراعية .. السيسي يوجه باستكمال مشروع مستقبل مصر

مكافأة 1000 جنيه للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان ولظروف كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغييرات بالجملة.. لماذا حُرمت دنيا سمير غانم من استكمال هدية في الكبير6؟

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

طريقة عمل البط في رمضان بأشهى الوصفات

فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ