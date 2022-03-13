الكشف على 1630 حالة خلال قافلة طبية في كفر الشيخ| صور

وتحويل 50 حالة للمستشفيات المتخصصة

شهدت قرية الضبعة التابعة لمركز الرياض ، قافلة طبية مجانية شاملة، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار يومين، بحضور فريق من وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة.



وتأتي هذه القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجاناً لأهالى القرية والقرى المجاورة.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن القافلة شهدت إجراء الكشف الطبي على 1360 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 50 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة 10 تخصصات متعددة «باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، بالإضافة لصرف الأدوية من الصيدلية التي ضمت 160 صنفاً».



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وتتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً، لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.

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