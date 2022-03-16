في ذكرى ميلاد كارم محمود.. بدأ حياته مقرئا ولقب بـ الكروان الطيب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل كارم محمود الذي يعد واحدًا من أهم المطربين فى تاريخ الفن المصري وقد ترك العديد من الأغاني العالقة في أذهان المستمعين حتى الآن.

نرصد فى التقرير التالي ابرز المعلومات عن الفنان الراحل كارم محمود.

ولد كارم محمود في مثل هذا اليوم من عام 1922، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبدأ كارم محمود حياته، كقارئ للقرآن الكريم وثم حصل على دبلوم من معهد الموسيقى عام 1945، قبل أن يقدم في الإذاعة لتبدأ حياته الفنية بشكل فعلي.

بدايته الفنية

بدأ في الإذاعة المصرية بأغنية لحنها لنفسه عام 1936 ، "ما أحلى الدهبية " ولكن لم تبدأ شهرته إلا بأغنيته البدوية "ويل قلبي" .

اشترك بالغناء والتمثيل في العديد من البرامج التمثيلية الإذاعية ، ومن بينها "راوية" ، و"عوف الاصيل".

اشترك في إعادة تسجيل أوبريتات الموسيقار سيد درويش في الإذاعة مثل "أوبريت العشرة الطيبة" ،"شهر زاد".

لمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر ، فوجد مكانته بين (محمد قنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي ) وغيرهم من عمالقة الغناء العربي .

أهم أعماله

من أهم أغانيه : "أمانة عليك يا ليل طول، والنبى يا جميل حوش عنى هواك ، على شط بحر الهوا، سمره يا سمره ، عنابى عنابي ، أمجادياعرب ، يفايتني في حيرة ، يا ابو العيون السود" وغيرها.

شارك في بطولة 16 فيلمًا كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت" ،كما شارك في بطولة أفلام آخري مثل "ملكةالجمال ، ورد شاه ، عينى بترف ، معلش يا زهر ، جزيرة الأحلام ، ليلة غرام ، فايق ورايق ، خبر أبيض ، نور عيونى ، دستة مناديل ، لسانك حصانك ، حلاق بغداد "، وغيرها