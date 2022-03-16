عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد كارم محمود.. بدأ حياته مقرئا ولقب بـ الكروان الطيب

صدى البلد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل كارم محمود الذي يعد واحدًا من أهم المطربين فى تاريخ الفن المصري وقد ترك العديد من الأغاني العالقة في أذهان المستمعين حتى الآن.

نرصد فى التقرير التالي ابرز المعلومات عن الفنان الراحل  كارم محمود. 

ولد كارم محمود في مثل هذا اليوم من عام 1922، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وبدأ كارم محمود حياته، كقارئ للقرآن الكريم وثم حصل على دبلوم من معهد الموسيقى عام 1945، قبل أن يقدم في الإذاعة لتبدأ حياته الفنية بشكل فعلي.

بدايته الفنية

بدأ في الإذاعة المصرية بأغنية لحنها لنفسه عام 1936 ، "ما أحلى الدهبية " ولكن لم تبدأ شهرته إلا بأغنيته البدوية "ويل قلبي" .

 اشترك بالغناء والتمثيل في العديد من البرامج التمثيلية الإذاعية ، ومن بينها "راوية" ، و"عوف الاصيل".

اشترك في إعادة تسجيل أوبريتات الموسيقار سيد درويش في الإذاعة مثل "أوبريت العشرة الطيبة" ،"شهر زاد".

لمع صوته بين الأصوات الكبيرة التي كانت تتسيد الغناء في مصر ، فوجد مكانته بين (محمد قنديل وإبراهيم حمودة ومحمد الكحلاوي ) وغيرهم من عمالقة الغناء العربي .

أهم أعماله

 من أهم أغانيه : "أمانة عليك يا ليل طول، والنبى يا جميل حوش عنى هواك ، على شط بحر الهوا، سمره يا سمره ، عنابى عنابي ، أمجادياعرب  ، يفايتني في حيرة ، يا ابو العيون السود" وغيرها.

شارك في بطولة 16 فيلمًا كان أولها فيلم بعنوان "ملكة الجمال" آخرها فيلم بعنوان "ثأر بايت" ،كما شارك في بطولة أفلام آخري مثل "ملكةالجمال ، ورد شاه ، عينى بترف ، معلش يا زهر ، جزيرة الأحلام ، ليلة غرام ،  فايق ورايق ، خبر أبيض ، نور عيونى ، دستة مناديل ، لسانك حصانك ، حلاق بغداد "، وغيرها

كارم محمود أخبار الفنانيين محافظة البحيرة arts entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

ترشيحاتنا

مئوية وزارة الخارجية.. إنجازات الدبلوماسية على مدى قرن .. مصر وضعت مصلحة الوطن ورعاية أبنائها على رأس أولوياتها

ماني ومندي على رأسهم.. قائمة السنغال المبدئية لمباراتي مصر بتصفيات كأس العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى وسط مخاوف من تصعيد إيراني

يوم المرأة المصرية ..نماذج نسائية مشرفة حققت نجاحات في الرياضة محليا وعالميا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 3 - 2022.. والقنوات الناقلة

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الأيام القمرية؟.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

ابنة فاروق فلوكس تنجو من الموت في حادث سير.. فيديو جراف

ملابس غريبة .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل .. فيديو

الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات حول طرح السلع بأسعار منخفضة

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ