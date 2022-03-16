اجتماع لمناقشة ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق في سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعا موسعا بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية بشأن ضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق.

حضر الاجتماع المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ومحمد نبيل مدير فرع جهاز حماية المستهلك بسوهاج، ورمضان عبد المنعم رئيس قطاع بشركة مطاحن مصر العليا، ومديري إدارات الأزمات وخدمة المواطنين بالديوان العام.

ناقش الاجتماع ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة، ومراجعة الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع، وكذلك تفعيل المجمعات الاستهلاكية وزيادة ساعات العمل بها، وضمان توفر جميع السلع الغذائية.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع أن هناك حرص من الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة والسلاسل التجارية والمعارض، بكميات كافية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى دعم المحافظة لجميع مبادرات الوزارات والهيئات الوطنية والحركات الشبابية المختلفة التي تستهدف تقديم السلع بأسعار ميسرة.

ولفت إلى التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين للبدء في إقامة معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن السلع الغذائية، مؤكدا على توافر جميع السلع بكافة المجمعات الاستهلاكية والأسواق بكميات كافية، مناشدا المواطنين عدم التدافع أو التزاحم على السلع الغذائية، لافتا إلى قيام المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة بشن العديد من الحملات على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية؛ لمنع الغش التجاري وضبط الأسواق.

ومن جانبه أوضح النائب خالد أبو الوفا أن الغرفة التجارية بصدد تنظيم عدد من معارض "أهلا رمضان" بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومحافظة سوهاج؛ لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان الكريم.

وقال مدير فرع جهاز حماية المستهلك أن الجهاز على استعداد تام لتلقي وفحص جميع شكاوى المواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار أو احتكار أي سلعة وذلك على الأرقام المخصصة لتلقي الشكاوى بالجهاز وهي الخط الساخن 19588 أو على خدمة الواتس آب رقم 01577779999 أو رقم الفاكس 0934600808.

ووجه نائب المحافظ إدارة خدمة المواطنين برصد أية شكاوى سواء على منظومة الشكاوى الحكومية أو مبادرة صوتك مسموع، أو رقم الواتس الخاص بإدارة خدمة المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري.