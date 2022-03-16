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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر مواليد 2006 يهزم ليبيا في دورة شمال إفريقيا

صدى البلد

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2006 فوزا على نظيره المنتخب الليبي برباعية نظيفة فى ثاني مبارياته بدورة اتحاد شمال افريقيا.

كان ناشئو الفراعنة تغلبوا علي نظيره التونسى بنتيجة 3-2 في أولي مبارياته بدورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة حالياً في الجزائر.

ويشارك ناشئ الفراعنة بقيادة محمد وهبة فى دورة شمال إفريقيا المقامة فى الجزائر خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٣ مارس الحالي.

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات الجزائر البلد المُضيف، مصر، تونس، المغرب وليبيا، فيما سجلت غياب منتخب موريتانيا.

كان محمد وهبة قد تقلد منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 فى شهر سبتمبر الماضي وتكليفه بالمهمة من جانب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقد محمد وهبة جلسة مع الجهاز المعاون لمنتخب الناشئين من أجل الاستقرار على العديد من اللاعبين المميزين في هذه المرحلة.

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة معسكرا تدريبيا فاز خلاله على منتخب الإمارات بهدفين  في الودية ضمن خطة الجهاز الفنى لتقييم اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

وأحرز هدفي المنتخب عمر معوض لاعب النادي الأهلي ونجل سيد معوض نجم المنتخب الوطنى السابق.

وشهدت القائمة التي خاض بها منتخب الناشئين معسكر الامارات الذى أقيمت فعالياته خلال شهر فبراير الماضي 30 لاعبا منهم خمسة محترفين في الدوريات الأوروبية وهم:

تيبو جوبريل لاعب هوفنهايم الألماني وكريم أحمد نجم ليفربول الإنجليزي وسليم طلب المحترف بصفوف فريق هيرتا برلين الألماني وإبراهيم حجازي لاعب رايو فايكانو الإسباني وأمير صالح نجم فريق أوتريخت الهولندي.

عبد المنعم تامر (زد) - زياد هيثم (بيراميدز) - عمر كمال (الأهلي) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الرحمن علي (الزمالك) - آدم حسن (المقاولون العرب) - محمد نبيل (غزل المحلة) - علي نوفل (الزمالك) - إبراهيم عادل (الأهلي) - محمد عبد المنعم (زد) - يوسف محمود (بيراميدز) - محمد السيد (الزمالك) - يوسف إسلام (الأهلي) - محمد عبد الناصر (المقاولون العرب) - علي إيهاب (إنبي) - مروان محمود (زد) - هشام مصطفى (الأهلي) - عمر معوض (الأهلي) - محمد عبد المقصود (المقاولون العرب) - عمار وليد (الأهلي) - عمر خضر (زد) - عبد الرحمن هاني (وادي دجلة) - بشار أشرف (الإسماعيلي) - أحمد جبل (النجوم) - حيام عادل (الأهلي).

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