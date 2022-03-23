فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع والكمية الصحيحة للعلاج

يرغب كثيرون فى معرفة فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع خاصة أنها من أكثر الأطعمة التى انتشرت بشكل واسع فى السنوات الأخيرة.

وتعد فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع من أكثر الموضوعات التى يتم البحث عنها دون بقية الأمراض لأن الضغط المرتفع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى العالم ويمكن أن يتسبب فى الوفاة بشكل مفاجئ لذا يلقب بالقاتل الصامت وبالتالى فمعرفة الأطعمة التى تساعد فى علاجه أمر فى غاية الأهمية لذا من المهم كشف فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع

ووجدت بعض الدراسات العلمية الحديثة صحة المعتقدات السائدة عن فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع حيث وجدت أنها تحتوى على مواد فعالة فى علاج ارتفاع الضغط وتحسين وظائف القلب وتقوية الدورة الدموية .



نرصد لكم فيما يلي أهم فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع وفقا لما جاء في موقع " medicalnewstoday".

قالت براغيا خوسلا، مدربة الصحة والعافية ، أن بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وأوميجا 6S كما أنها مصدر غني بالفيتامينات والمعادن وخاصة الكالسيوم والفوسفور والزنك.

وأثبتت الدراسات العلمية أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعمل كمخفف للدم وقد تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي بالإضافة إلى أن بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما كشفت الدراسات أن تناول 18 جرامًا من ألفا لينولينيك يوميًا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 39٪ مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل من ألفا لينولينيك خاصة أنها تعالج ارتفاع الضغط الذي ينعكس بالإيجاب على صحة القلب

هذا بالإضافة إلى أن بذور الشيا غنية بالألياف والتي ارتبطت منذ فترة طويلة بانخفاض كبير في أرقام ضغط الدم.

الكمية الصحية من الشيا لعلاج الضغط

تساعد بذور الشيا في خفض ضغط الدم وكذلك خفض مستويات الجلوكوز في الدم مما يحسن الصحة العامة ويحمى من مراض القلب والسكري.

وتوصي أخصائية التغذية شيتال سهروات من عيادة مينتور دايت ، بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا لمدة 5-10 دقائق قبل الاستهلاك حيث تحتوي بذور الشيا على نوعية مائية تسمح لها بالاختلاط مع الماء بسهولة.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم تناولها باعتدال تناول 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الشيا في اليوم كحد أقصى.

يمكن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي بأكثر من طريقة ويمكنك رش بذور الشيا النيئة على حبوب الإفطار ، واللبن الرائب ، ودقيق الشوفان ، وتتبيلة السلطة ، والحلويات ، والمخبوزات ، وحتى مزجها في العصائر.

هذه البذور مغذية للغاية وتقدم العديد من الفوائد ويمكن أن تكون إضافة غذائية صحية ولكن تذكر الاعتدال هو المفتاح هنا و إن تناول الكثير من أي شيء يمكن أن يكون ضارًا ويجب تجنبه وعند ظهور اى اثار سلبية يجب التوقف عن تناوله تماما واستشارة الطبيب

يقسم الكثير من الناس على تناول مشروبهم في الصباح الباكر من ماء بذور الشيا المنقوع طوال الليل له العديد من الفوائد ولكن لم يؤكد هذا علميا .