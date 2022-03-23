عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع والكمية الصحيحة للعلاج

بذور الشيا
بذور الشيا

يرغب كثيرون فى معرفة فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع خاصة أنها من أكثر الأطعمة التى انتشرت بشكل واسع فى السنوات الأخيرة.

وتعد فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع من أكثر الموضوعات التى يتم البحث عنها دون بقية الأمراض لأن الضغط المرتفع من أكثر المشكلات الصحية شيوعا فى العالم ويمكن أن يتسبب فى الوفاة بشكل مفاجئ لذا يلقب بالقاتل الصامت وبالتالى فمعرفة الأطعمة التى تساعد فى علاجه أمر فى غاية الأهمية لذا من المهم كشف فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع

ووجدت بعض الدراسات العلمية الحديثة صحة المعتقدات السائدة عن فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع حيث وجدت أنها تحتوى على مواد فعالة فى علاج ارتفاع الضغط وتحسين وظائف القلب وتقوية الدورة الدموية .


نرصد لكم فيما يلي أهم فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع وفقا لما جاء في موقع " medicalnewstoday".

هل يمكن إعطاء بذور الشيا للأطفال الصغار؟

نوع مهمل من البذور يحارب السمنة ويمنع أمراض القلب

قالت براغيا خوسلا، مدربة الصحة والعافية ، أن  بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3  حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وأوميجا 6S كما أنها مصدر غني بالفيتامينات والمعادن وخاصة الكالسيوم والفوسفور والزنك. 

وأثبتت الدراسات العلمية أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعمل كمخفف للدم وقد تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي بالإضافة إلى أن بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما كشفت الدراسات أن تناول 18 جرامًا من ألفا لينولينيك يوميًا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 39٪ مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل من ألفا لينولينيك خاصة أنها تعالج ارتفاع الضغط الذي ينعكس بالإيجاب على صحة القلب

هذا بالإضافة إلى أن بذور الشيا غنية بالألياف والتي ارتبطت منذ فترة طويلة بانخفاض كبير في أرقام ضغط الدم.

الكمية الصحية من الشيا لعلاج الضغط

تساعد بذور الشيا في خفض ضغط الدم وكذلك خفض مستويات الجلوكوز في الدم مما يحسن الصحة العامة ويحمى من مراض القلب والسكري.

 وتوصي أخصائية التغذية شيتال سهروات من عيادة مينتور دايت ، بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا لمدة 5-10 دقائق قبل الاستهلاك حيث تحتوي بذور الشيا على نوعية مائية تسمح لها بالاختلاط مع الماء بسهولة.

يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم تناولها باعتدال تناول 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الشيا في اليوم كحد أقصى. 

يمكن إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي بأكثر من طريقة ويمكنك رش بذور الشيا النيئة على حبوب الإفطار ، واللبن الرائب ، ودقيق الشوفان ، وتتبيلة السلطة ، والحلويات ، والمخبوزات ، وحتى مزجها في العصائر.

هذه البذور مغذية للغاية وتقدم العديد من الفوائد ويمكن أن تكون إضافة غذائية صحية ولكن تذكر الاعتدال هو المفتاح هنا و إن تناول الكثير من أي شيء يمكن أن يكون ضارًا ويجب تجنبه وعند ظهور اى اثار سلبية يجب التوقف عن تناوله تماما واستشارة الطبيب

يقسم الكثير من الناس على تناول مشروبهم في الصباح الباكر من ماء بذور الشيا المنقوع طوال الليل له العديد من الفوائد ولكن لم يؤكد هذا علميا .

فوائد بذور الشيا للضغط المرتفع فوائد بذور الشيا للضغط فوائد بذور الشيا علاج ارتفاع ضغط الدم صحة القلب ارتفاع ضغط الدم ​​​​​​​health بذور الشيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

موضوعات متعلقة

أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال وأهم أعراضه

اكتشف علاقة الشوكولاتة الداكنة بأمراض القلب

طريقة عمل ماسك خل التفاح لـ علاج البثور

استعيدي جمالك .. وصفة الجزر لتقوية الشعر

فوائد بذور الشيا للرجال .. تحسن الخصوبة والصحة والبشرة

طريقة عمل ميني بيتزا مثل المحلات.. تعرف عليها

لماذا نحتاج النوم الجيد ليلا؟ .. 5 فوائد صحية لا تعرفها

طريقة عمل الأرز بالبشاميل مع السي فود

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

جامعة القاهرة تستضيف الدكتور محمود محيي الدين في ندوة عن تغير المناخ.. اليوم

ميدو يحذر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال: افتكروا تصفيات 2002

أسامة عرابي: تريزيجيه قد يلعب أساسيًا أمام السنغال.. وعلى الجماهير التشجيع بقوة

الصين: مستعدون لزيادة التعاون مع العالم الإسلامي .. وعلاقاتنا بمصر متينة

نشرة أخبار العالم| مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند.. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي.. وموسكو تغير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ