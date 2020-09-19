تعرف على فوائد بذور الشيا لمرضى السكر

نشرت دراسة في مجلة Diabetic Care، حول إستهلاك مرضى السكري لبذور الشيا، وقد توصلت نتائج الدراسة المنشورة إلى أن مؤشر السكر في الشيا منخفض.





بحيث أن تناول الشيا مع غيرها من الأطعمة، يزيد نسبة السكر في الدم بعد نحو ساعة واحدة من تناول الوجبة، وهكذا فان انخفاض نسبة السكر في الدم، بعد تناول الوجبة يكون أقل حدة.





لذلك فإنه من الممكن أن نقول بأن تناول بذور الشيا يقلل من الشعور بالجوع. وفقًا لما أشارت إليه الدراسة.





ورغم عدم وجود أدلة بشأن خفض الوزن، فيمكن لبذور الشيا، أن تشكل إضافة جيدة إلى النظام الغذائي الخاص بكم.





إذ يوصي خبراء التغذية بتناول الشيا، كبديل عن الخبز الأبيض، لأنها تنتمي إلى عائلة الحبوب الكاملة، والتي تحد من الإصابة بأمراض القلب.



