نوع مهمل من البذور يحارب السمنة ويمنع أمراض القلب

فوائد صحية لبذور الكاكاو لصحتك فهي تساعد في تغذية الجلد وتحسين الذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

تعد بذور الكاكو غنية بمادة البوليفينول والدهون والمعادن والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة القوية.إليك أبرز فوائد تناول بذور الكاكو لصحتك وفقا لموقع هيلث لاين وهي كالتالي:



1. تغذي البشرة



الكاكاو غني بمركبات الفلافانول التى تقلل من احمرار وسرطانات الجلد بالإضافي إلي خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة.

يمكن أن يقلل التطبيق الموضعي لزبدة الكاكاو من التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة والبثور والعيوب والبثور على بشرتك.

2.يعزز نمو الشعر وإصلاحه



يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في انقسام الخلايا ونموها ويمكن أن يؤدي استهلاك الكاكاو أو مسحوق الكاكاو إلى تعزيز نمو الشعر من الجذور كما أنه يمنع الالتهابات التي تؤثر على صحة شعرك وأنماط نموه.

3.يحمي ويعزز صحة الأسنان



تشير الأبحاث إلى أن الكاكاو غير المحلى، والشوكولاتة الداكنة لها تأثير مضاد - فهي تمنع أي نمو جرثومي في الأسنان واللثة.

4.يحارب السمنة والدهون



يؤي اتباع نظام غذائي غني بالكاكاو إلى فقدان الوزن وتقليل الالتهابات المرتبطة بالسمنة وتراكم الدهون الثلاثية.

يغير الكاكاو أيضًا الجينات التي تعزز السمنة والالتهابات. لذلك، يضمن الكاكاو التخلص من السمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

5.يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية



يمكن أن تؤدي زيادة مستويات الجذور الحرة والكوليسترول الضار إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعمل مكونات البوليفينول في الكاكاو، ومشتقات الكافيين، على صحة قلبك.