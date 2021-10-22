فوائد الكاكاو للبشرة وأفضل ماسك للوجه بالشوكولاتة والطين

فوائد الكاكاو للبشرة عديدة فيعد الكاكو غنى بمضادات الأكسدة التى تحمل العديد من التأثيرات الإيجابية على الجسم. فيساعد استخدام الكاكاو الخام على البشرة فى حمايتها من الجذور الحرة وظهور علامات الشيخوخة.

يمكن استخدام مسحوق الكاكاو الخام للحفاظ على صحة الجلد بسبب مركبات الفلافانول التى تقلل من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد مع تعزيز المرونة والترطيب.

تساعد هذه الخصائص على تنعيم بشرتك وتنظيفها وإزالة السموم منها. يمكن أن يزيد مسحوق الكاكاو الخام أيضًا من مرونة بشرتك ، مما يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويقلل من ظهور الندبات.

فوائد الكاكاو للبشرة ..منع أضرار أشعة الشمس

تحمي مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو النقي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكنك الحصول على هذه الفوائد الوقائية من تناول الكاكاو واستخدامه مباشرة على بشرتك.

جربي مزج مسحوق الكاكاو مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند العضوي لعلاج سريع للوجه قبل الذهاب للشاطئ.

أضرار الكاكو للبشرة



لا توجد أضرار للكاكو ملحوظ على البشرة لكن فى المقابل يمكن أن يؤدي الالتهاب في جميع أنحاء أجسامنا إلى مشاكل صحية مزمنة وحتى الشيخوخة المبكرة. لحسن الحظ ، يحتوي مسحوق الكاكاو على مركبات نباتية تسمى مركبات الفلافونويد. يمكن لهذه المركبات أن تقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، بينما تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى حماية بشرتك من أشعة الشمس ، يمكن للكاكاو أن يؤدي إلى منع التجاعيد

لعلاج التجاعيد ، امزجي مسحوق الكاكاو النقي مع ملعقة كبيرة من الزبادي اليوناني العادي وملعقة صغيرة من الشوفان المخلوط وضعيه على وجهك مرة واحدة في الأسبوع

مقادير ماسك الكاكو للوجه



لذلك عندما تشعرين بالرغبة في تناول الشوكولاتة ، تناوليها وضعي القليل من مسحوق الكاكاو على وجهك ، لكن امزجيها ببعض العسل الخام ، ربما القليل من الزبادي أو عصير الجزر أولاً



سوف تحتاجين



قطعتان من الشوكولاتة الداكنة (استخدم تلك التي تحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل)

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

3 ملاعق كبيرة سكر بني



ما عليك القيام به



في وعاء تذوب لوح الشوكولاتة ونضيف الملح والسكر والحليب ويخلط جيد ويترك ليبرد ثم ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه ويمكنك تطبيقه مرتين في الأسبوع.

فهو غني بمضادات الأكسدة التى يغذي بشرتك وتحميها من الجذور الحرة الضارة.

الكاكو

ماسك للوجه بالشوكولاتة والطين



سوف تحتاجين



نصف كوب من مسحوق الكاكاو

ملعقتان كبيرتان من الطين (أرض القصار)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



ما عليك القيام به



مزج جميع المكونات جيدًا ثم ضعي الخليط على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

ثم يغسل بالماء البارد ويمكنك تطبيق القناع مرتين في الأسبوع.

يعمل عصير الليمون والزبادي على تفتيح بشرتك وإزالة انسداد المسام. مسحوق الكاكاو غني بمضادات الأكسدة ، إلى جانب زيت جوز الهند والطين ، التى تجدد بشرتك.

طريقة عمل ماسك الكاكو للوجه

مثل العسل ، هناك فوائد لاستخدام الكاكاو في التئام الجروح. يستخدم العلماء مستخلص الكاكاو لمنع نمو البكتيريا لعدة قرون

فوائد الكاكو الصحية



لا يقتصر تأثير الكاكاو على العديد من الآثار الإيجابية على الجسم فحسب ، بل يحتوي الكاكاو الخام أيضًا على العديد من المركبات المفيدة للعقل. تُفرز مركبات رفع الحالة المزاجية في الكاكو المواد الكيميائية الرئيسية التي تبعث على الشعور بالسعادة في دماغك ، والسيروتونين ، والدوبامين. يرجع تأثير رفع الحالة المزاجية أيضًا جزئيًا إلى كون الكاكاو منشطًا بالإضافة إلى ميله لإفراز الإندورفين. الكاكاو له تأثير كبير على كيمياء الدماغ ، كما أنه يقلل من هرمونات التوتر.

يساعد الكاكاو أيضا في الوقاية من أمراض القلب لأنه قد يخفض نسبة الكوليسترول الضار ، ويرفع نسبة الكولسترول الجيد ، ويوقف تخثر الدم في الشرايين تساعد هذه المركبات أيضًا على زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم. لهذه الأسباب وأكثر ، يمكن أن تكون االكاكو مفيدة بشكل لا يصدق للقلب.

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