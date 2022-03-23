مجازاة مسؤولي مدرسة بالشرقية بعد إصابة طالب بنزيف في المخ علي يد زميله

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تقرر نقل مدير المدرسة الثانوية وإحالة طاقم الإشراف والمسؤولين إلى التحقيق عقب واقعة إصابة طالب بنزيف في المخ علي يد زميلة خلال وصلة مزاح تحولت إلى مشادة بينهما داخل المدرسة.

وأضاف المصدر، أن الموضوع كاملا يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة كما انه تم ضبط الطالب المتهم بالواقعة من قبل رجال الأمن وجاري التحقيق معه من قبل رجال النيابة العامة بمركز ديرب نجم.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تمكنت من ضبط طالب بالصف الأول الثانوى العام بمدرسة تابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية متهم بالتعدي على زميله وإحداث إصابته بنزيف بالمخ وتوقف بعضلة القلب وقررت نيابة ديرب نجم العامة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى خاص بمدينة الزقازيق بوصول "م ا ي ال " 16 سنة طالب بالصف الأول الثانوى العام، مقيم مركز ديرب نجم، مصابا بتوقف بعضلة القلب بعد ادعاء إصابته بالرأس أثناء مشاجرة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

وتبين من التحريات الأولية التى قام بها ضباط المباحث بمركز ديرب نجم، حدوث إصابة المجني عليه بعد وصلة مزاح بين المتهم والمجني عليه تطورت الي مشاجرة فقام الأخير بالتعدى عليه وأحدث ما به من إصابت.

تم ضبط الطالب المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022 وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.