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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

قبل وفاته.. أحمد حلاوة يكشف نصيحة الشيخ الشعراوي له بخصوص اعتزال الفن

أحمد حلاوة والشيخ
أحمد حلاوة والشيخ الشعراوي

كشف الفنان الراحل أحمد حلاوة عن نصيحة الشيخ الشعراوى له وذلك خلال لقاء الأخير قبل وفاته في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي.

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وقال أحمد حلاوة : “قررت في فترة من الفترات عدم الاستمرار في مجال الفن، وذهب إلى أحد الفنانين الكبار الملتزمين، ثم ذهبنا إلى الشيخ الشعراوي”.

 

وأضاف أحمد حلاوة: "وقال لى الشعراوي وكان معاه برتقالة وسكينة، الفن مثل السكينة إما تقشر بيه برتقالة وتاخد منه فيتامين سي، أو تقتل حد بالسكينة، المشكلة ليست في السكينة المشكلة فينا، إحنا اللى بنختار الطريق الذي نسير فيه وما نقدمه وهل ينفع الناس أم لا".

 

كما تحدث  أحمد حلاة عن دور أسرته معه حيث قال  “إن أسرتى شجعتنى على الدراسة والتعلم، وعلى الرغم من أن أمى لم تكن متعلمة”، مؤكدا أن له 9 إخوة، توفى منهم اثنان وكنا نسكن في بيت في حارة حلاوة بمنطقة الدمرداش.

 أحمد حلاوة

وأضاف أحمد حلاوة ”،  خلال المرحلة الإعدادية قدمنا مسرحيات مثل شكسبير، وهذا ما أصقل هواياتنا وجعلنا متميزين.

وتابع أحمد حلاوة،  “أنا  من جيل عشق الفن وكان مستمتعا بالحياة ويعمل ما يحب ويدرسه ويتعلمه”.

 

وأشار الفنان أحمد حلاوة إلى أنه يقوم من خلال قناه “حلاوة للفنون” على اليوتيوب، بتعليم الفن بالمجان، مؤكدا أنه رفض عروضا من مراكز كثيرة تعطي كورسات تمثيل بفلوس لأن التمثيل لا يدرس "التمثيل موهبة".

 

سبب وفاة أحمد حلاوة :

علم صدى البلد ان الفنان أحمد حلاوة قد أصيب في الساعات الأخيرة قبل وفاته بغيبوبة وظل في غرفة العناية المركزة .

كما توقفت الكلى عن العمل منذ يوم الأربعاء، حيث استمر  وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة احمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

 أحمد حلاوة

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا :

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل  عن تفاصيل حالة  والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان"

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

 أحمد حلاوة

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

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