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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. وفاة أحمد حلاوة وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب

الفنان أحمد حلاوة
الفنان أحمد حلاوة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

توفي منذ قليل الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

 

الحلقة النهائية من "الدوم" تشهد ظهور كريم عبد العزيز وأصالة وحسين فهمي

 

تشهد الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم" انضمام فنانين جدد كأعضاء لجنة تحكيم الحلقة الأخيرة وهم، النجم حسين فهمى، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة نصرى، وتنطلق الحلقة النهائية وإعلان الفائزين في الثلاث فئات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

 

عمرو دياب يشارك جمهوره بصور له من حفله في موسم الرياض.. شاهد

نشر الفنان عمرو دياب، عدة صور له  من حفله الغنائى فى موسم الرياض، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 


تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب.. فيديو

 

كشف المخرج خالد الحجر تفاصيل  آخر لقاء جمعه بالفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب قبل وفاته بيوم واحد .

 

بصورة سيلفي.. وصلة كوميديا بين هنيدي ومحمد سعد

مازح الفنان محمد هنيدي، جمهوره بصورة سيلفي له من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

 

نشر محمد هنيدي، صورة له “سيلفي”، وعلق عليها قائلاً: "لما تفتح الكاميرا الأمامية بليل بس انت هنيدي".

تفاصيل العرض الأول لفيلمي "فليحيا أبو الفصاد" و"نص نعل" بالقومي للسينما

 

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز العرض الأول للفيلم الروائي القصير (فليحيا ابو الفصاد ) إخراج حازم مصطفي والفيلم التسجيلى ( نص نعل ) إخراج  أحمد إبراهيم، وذلك في الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس.

 


تطورات الحالة الصحية للنجوم.. آخرهم الفنان أحمد حلاوة

تعرض عدد من النجوم خلال الفترة الماضية للإصابة بعدد من الامراض، والأزمات الصحية، نستعرض لكم أبرز التطورات من خلال التقرير التالي:


وفاة شقيقة محمد يونس وتشييع الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسن

أعلن الفنان محمد يونس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن موعد ومكان جنازة شقيقته التي توفت  مساء أمس الخميس .

 

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