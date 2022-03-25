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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة النهائية من "الدوم" تشهد ظهور كريم عبد العزيز وأصالة وحسين فهمي

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

تشهد الحلقة النهائية من برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم" انضمام فنانين جدد كأعضاء لجنة تحكيم الحلقة الأخيرة وهم، النجم حسين فهمى، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة أصالة نصرى، وتنطلق الحلقة النهائية وإعلان الفائزين في الثلاث فئات في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.


وفي حلقة الخميس عرضت مقتطفات من الحلقات السابقة من البرنامج وما قدمه المتسابقون من أداء غنائى وتمثيلى وتقديم البرامج.

تفاصيل برنامج الدوم :

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك فى عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج مروان حامد والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل أما التقديم من 21 لـ 28 عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا فى القاهرة.

برنامج الدوم حسين فهمي كريم عبد العزيز اصالة نصرى الحلقة النهائية من برنامج الدوم الدوم

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