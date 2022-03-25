بالغ الحزن والأسى.. المهن التمثيلية تنعى أحمد حلاوة

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض.



وقالت النقابة في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة، ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.