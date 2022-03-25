عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالغ الحزن والأسى.. المهن التمثيلية تنعى أحمد حلاوة

صدى البلد

نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا، اليوم، بعد صراع مع المرض.


وقالت النقابة في بيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله، تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة، ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة أحمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل  عن تفاصيل حالة  والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".

أحمد السعدني ناعيا الفنان الراحل حلاوة: "أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون"

أحمد حلاوة قبل أيام من رحيله: "كورونا خطف أشقائي وصديق طفولتي"| فيديو

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.

نقابة المهن التمثيلية احمد السعدنى مسلسل الاختيار منير مكرم الراحل هادي الجيار مسلسل الاختيار 2 مسلسل ورا كل باب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

قبل وفاته.. أحمد حلاوة يكشف نصيحة الشيخ الشعراوي له بخصوص اعتزال الفن

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

ترشيحاتنا

تقدم كبير.. واشنطن تعلن تطورا جديدا في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران

لماذا نزل القرآن ؟وكم ليلة قدر في العام؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

سيدي با مدافع السنغال السابق: لم أتمنى مواجهة مصر.. الفراعنة يريدون الانتقام.. ورقم "12" كلمة السر في المباراة | حوار

خطيب الجامع الأزهر: التكافل ووحدة الصف ضمانة لتحقيق أمن المجتمع واستقراره

خير ما تستقبل به رمضان..خطيب المسجد النبوي يوصي بالمداومة على هذا العمل

وزير الأوقاف: إذاعة القرآن الكريم تاريخ عظيم من العطاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ