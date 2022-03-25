أحمد حلاوة في آخر ظهور: اعتز بأعمالي مع عادل إمام والاختيار الأقرب لقلبي

بالفيديو..

تحدث الفنان أحمد حلاوة في آخر لقاء تلفزيوني له قبل رحيله مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس عن الزعيم عادل إمام وعن أقرب الأدوار المحببة له.

قال أحمد حلاوة، "إنه يعتز جدا بأعماله مع الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدا أنه قام بالعمل معه في مسلسل "العراف" وكان رائعا، مؤكدا أن عادل إمام كان يسمح له أن يرتجل في حدود النص والشخصية لأنه دقيق جدا.

وأضاف أحمد حلاوة، خلال آخر حوار له قبل مرضه، لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه اليوم”، أنه تعامل مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، مشيرا إلى أنه تعامل مع عادل إمام باحترام شديد، ولكنه يتعامل مع محمد إمام على أنه ابنه.

وتابع أحمد حلاوة، ان أقرب الأعمال التي قدمها في رمضان الماضي شخصية القبطي في مسلسل "الاختيار"، وكان أمام اختبار إظهار قيمة الحب المنزه عن أى غرض

وأشار أحمد حلاوة إلى أن دوره في مسلسل رأفت الهجان الناس ما زلت يتذكره قائلا: “كان اسمى بيخور شتريت رغم صعوبته”.

سبب وفاة أحمد حلاوة :



وعلم صدى البلد أن الفنان أحمد حلاوة قد أصيب في الساعات الأخيرة قبل وفاته بغيبوبة وظل في غرفة العناية المركزة .

كما توقفت الكلى عن العمل منذ يوم الأربعاء،حيث استمر وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي اليوم الفنان القدير أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا .

وأعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة احمد حلاوة حيث كتب :" الدوام لله الفنان أحمد حلاوة الفنان القدير ".

إصابة احمد حلاوة بفيروس كورونا :

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير قد كشفت من قبل عن تفاصيل حالة والدها الصحية، قائلة: "مازال والدى يتلقى العلاج داخل المستشفى ونتمنى الشفاء له قبل بداية شهر رمضان".

وكتبت هبة من خلال حساب والدها على فيس بوك: "نأمل ونتعشم فى كرم الله أن يتم شفاء والدى أحمد حلاوة، ويأتى شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة مازلنا فى المستشفى لتلقى العلاج ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون فى أحسن حال قريبا".

يمتلك الفنان أحمد حلاوة تاريخا فنيا مشرفا بعدما ترك مجال الهندسة من أجل الفن، كما أنه مخرج مسرحى وأستاذ فى فن التمثيل خرج من تحت عباءته الكثير من النجوم، وشارك فى أعمال عديدة مثل دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.

وكانت آخر أعماله حكاية "90 يوم" ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب"، وأبدع فى سباق دراما رمضان الماضى بدوره فى مسلسل "الاختيار 2" مع صديقه الراحل هادى الجيار.