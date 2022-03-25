خاصة دول حوض النيل.. ثقافة الفيوم تناقش "العلاقات المصرية الأفريقية"

عقد قسم الشباب والعمال بفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "العلاقات المصرية الأفريقية" حاضرها محمد محمود اخصائي تنمية بشرية بمكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم، تحدث عن الدور التاريخي لمصر فى أفريقيا والانتماء الجغرافي للقارة الإفريقية والتعاون الاقتصادي للقارة، وأوضح علاقات مصر الوطيدة مع دول منابع النيل ودول حوض النيل عموما كما ذكر أيضا دور مصر الواضح في تكوين منظمة الوحدة الأفريقية.

جاء ذلك برعاية أ. د.ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية.

فيما اعد نادي أدب الموهوبين بالتعاون مع مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم ورشة أدبية لمناقشة اعمال الادباء نفذها القاص عيد رمضان عضو نادي الأدب ببيت ثقافة اطسا تحدث فيها عن كيفية سرد القصة، كما تحدث عن أنواع الشخصيات في القصة بتفاصيلها والفرق بينها في الواقع والكتابة، وتحدث عن سرد تفاصيل الزمان والمكان أثناء كتابة القصة وسلاسة الانتقال بين الأحداث والعقدة والنهاية، وتناول قصص القرآن الكريم و قصص الأنبياء.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "مفهوم الأخلاق في الإسلام" للشيخ ناصر روبي بمدرسة لطفي سليمان الثانوية بنات بسنورس وتحدث عن الأخلاق وإنها عنوان الشعوب وقد حثت عليها جميع الأديان ونادى بها المصلحون فهي أساس الحضارة ووسيلة للمعاملة بين الناس وقد تغنى بها الشعراء في قصائدهم ومنها البيت المشهور لأمير الشعراء أحمد شوقي"وإنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا ".

كما نظمت مكتبة مطرطارس الفرعية جلسة حوارية بعنوان "ظاهرة التقليد الأعمى الأسباب والعلاج" وأدارها ياسر برمكي من الأزهر الشريف وتحدث عن أن ظاهرة التقليد الأعمى أصبحت ظاهرة منتشرة وقد نهى عنه الدين الإسلامي موضحا أن التقليد في حد ذاته ظاهرة إيجابية في حالة ان يكون التقليد شئ مفيد مثل التلميذ المقلد لزميله المجتهد، ونهى عن العكس في هذه الحالات وما شابها من حالات يكون التقليد فيه مباح وذكر أن هناك بعض الظواهر يجب تجنبها ولا يجب أن تقلدها مثل قص الشعر والأعمال التي لا تتناسب مع مجتمعنا.