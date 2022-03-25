أكلات سودانية.. طريقة عمل العصيدة في المنزل

تعتبر طريقة عمل العصيدة من الأكلات السودانية، الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل، وهو طبق شهير حول العالم، فهي طعام مغذي للغاية ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، وتصنع العصيدة بطرق مختلفة حول العالم، ولكن في هذا المقال نقوم بتقديم طريقة عمل العصيدة.



وقدم الشيف طريقة عمل العصيدة، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ السوداني، وهي أحد الأكلات الشهية واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير لا يتعدى 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة للحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل العصيدة السودانية

طريقة عمل العصيدة السودانية

مقادير طريقة عمل العصيدة السودانية :

1 كوب دقيق

2 كوب ماء

1 كوب زبادي

1 ملعقة صغيرة ملح



طريقة عمل العصيدة السودانية :

- في وعاء نقوم بمزج الماء مع الدقيق والزبادي، ونقلبها على النار.

- نقوم بإضافة الملح، ونقلب حتى تتماسك العصيدة تماما.