عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سودانية.. طريقة عمل العصيدة في المنزل

طريقة عمل العصيدة
طريقة عمل العصيدة السودانية

تعتبر طريقة عمل العصيدة من الأكلات السودانية، الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل، وهو طبق شهير حول العالم، فهي طعام مغذي للغاية ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، وتصنع العصيدة بطرق مختلفة حول العالم، ولكن في هذا المقال نقوم بتقديم طريقة عمل العصيدة.

 

من ليبيا وتونس .. طريقة عمل العصيدة

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء


وقدم الشيف طريقة عمل العصيدة، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ السوداني، وهي أحد الأكلات الشهية واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير لا يتعدى 20 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة للحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..
 

طريقة عمل العصيدة السودانية

 

طريقة عمل العصيدة السودانية

 

مقادير طريقة عمل العصيدة السودانية :
1 كوب دقيق
2 كوب ماء
1 كوب زبادي
1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل العصيدة السودانية :
- في وعاء نقوم بمزج الماء مع الدقيق والزبادي، ونقلبها على النار.
- نقوم بإضافة الملح، ونقلب حتى تتماسك العصيدة تماما.

العصيدة الأكلات السودانية طريقة عمل العصيدة العصيدة السودانية Food Gorceries

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

حطّ كاميرا في البروفا|حبس صاحب محلات ملابس شهير بابتزاز الفتيات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أكلات لبنانية.. طريقة عمل سلطة الزعتر الأخضر

أكلات عربية.. طريقة عمل فخارة الكبد والقوانص

أكلات مصرية.. طريقة عمل سلطة القرنبيط الحارة

أكلات عربية.. طريقة عمل متبل الحمص

ترشيحاتنا

بعد ظهور ميدو بملابس أفريقية | ملابس زفاف من تاريخ زي أجبادا

القومية لسلامة الغذاء: بعض المصانع تستخدم الزيوت الفاسدة

أنونيموس تعلن اختراق البنك المركزي الروسي

مصطفى بكري: عودة سوريا للجامعة العربية أول قضايا القمة الرباعية بالأردن| فيديو

بكاء عماد متعب بعد هتاف الجماهير له من مدرجات مباراة مصر والسنغال

القومية لسلامة الغذاء توجه نصائح للأمهات بشأن المواد الحافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ