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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

اكلات
اكلات

تحتار العديد من السيدات في تحضير أكلات للغداء بشكل يومي، وفي كثير من الأحيان تحتاج الأمهات إلى تحضير أكلات غير مكلفة وبسيطة وسهلة التحضير بسبب ضيق الوقت.

 

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1-  أكلات رخيصة جدا سريعة وغير مكلفة

مقادير عدس

عدس 

بطاطس 

بصل 

طماطم 

ثوم 

جزر 

ثوم 

كمون 

ملح 

فلفل 

زبدة 

طريقة تحضير عدس

1- ضعي العدس في حلة بها ماء والبطاطس والجزر والطماطم والجزر والبصل والثوم والملح والفلفل واتركيها تغلي حتى تنضج جميع المكونات

2- ثم افرمي الخليط حتى يصبح سائل في الخلاط الكهربائي

3- ضيفي اليه الزبدة واتركيه ليغلي مرة أخرى على النار ثم قدميه ساخنا

مقادير عدس أباظة

عدس أصفر 

بطاطس 

جزر 

طماطم 

بصل 

ثوم 

صدور دجاج 

كمون 

كزبرة خضراء 

فلفل حار 

كريمة 

طريقة تحضير عدس أباظة

1- ضعي صدور الدجاج في ماء مغلي مع طماطم وبصل وجزر وثوم مفروم وكمون وبطاطس ومكعب مرقة

2- ثم اغسلي العدس واضيفيه للشوربة واتركيه حتى ينضج تماما

3- ارفعي الدجاج من الشوربة ثم افرميها باستخدام خلاط كهربائي

4- لعمل الحشو على النار ضعي طاسة بها قليل من الزيت مع الفلفل الحار وصدور الدجاج المسلوقة والبصل والثوم والطماطم وكزبرة خضراء وستمري في تقليبهم حتى تذبل قليلا

5- في طاجن للفرن ضعي نصف كمية العدس، ثم الحشو، ثم بقية الكمية بعد خلطها بالكريمة اللباني وادخليها الفرن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

 

عدس

 

2- أكلات سريعة التحضير للغداء بدون لحوم

مقادير بصارة

فول مدشوش 

ثوم 

بصل 

كزبرة خضراء 

شبت 

نعناع 

مرقة 

كمون 

بصل محمر 

زيت زيتون 

ملح - فلفل 

طريقة تحضير بصارة

1- أسلقي الفول المدشوش بعد نقعه في الماء مع بصل وثوم وكزبرة خضراء وشبت ونعناع ومكعبين مرقة واتركيها لتغلي حتى تنضج تماما.

2- استخدمي مضرب كهربائي أو الخلاط  لضرب البصارة حتى تصبح سائل متجانس

3- ثم قدمي البصارة مع البصل المحمر

وصفة أخرى للبصارة

مقادير بصارة

فول مدشوش 

بصل 

ثوم 

كمون 

كزبرة خضراء 

شبت 

ملح 

فلفل أسود 

زيت زيتون 

بصل 

طريقة تحضير بصارة

1- ضعي الفول المدشوش في حلة بها ماء على النار مع الكمون وفصوص ثوم وبصل مقطع وكزبرة خضراء وشبت

2- اتركيها تغلي على النار حتى ينضج الفول تماما صم ضيفي ملح وفلفل أسود ثم افرمي الخليط

3- قطعي البصل شرائح وتبليه بالملح واقليه في زيت غزير ساخن حتى يحمر

4- ثم قدمي البصارة مع البصل المحمر بالهنا

 

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3- أكلات سريعة وغير مكلفة للعشاء

مقادير بطاطس اصابع فرن بالجبنة

4 حبات بطاطس مقطعة أصابع 

2 ملعقة زيت

ملح 

فلفل اسود 

لحمة مفرومة مطهية جاهز 

كوب جبنة مطبوخة بطعم الشيدر 

كوب جبنة جودة مبشورة 

ساور كريم 

بصل أخضر مقطع 

طريقة تحضير بطاطس اصابع فرن بالجبنة

1- قومي بسلق البطاطس لمدة دقائق في ماء مغلي ثم غطيها بقليل من الزيت والملح والفلفل وادخليها الفرن

2- ثم تقدم البطاطس مع اللحمة والجبن المختلفة و الساور كريم و البصل الأخضر

وصفة أخرى

مقادير طعمية

فول مدشوش 

كرات بلدي 

بصل 

ثوم 

كزبرة خضراء وناشفة 

بقدونس مفروم 

كمون 

ملح 

زيت 
ماء سمسم 

طريقة تحضير طعمية

1- أفرمي الكزبرة الخضرا والناشفة والبقدونس والبصل ولثوم والكمون في الكبة مع الملح

2- ضيفي الفول المدشوش اثناء العجن ثم نضع الكرات ونفرم جيدا

3- اخلطي البقدونس المفرومة مع السمسم والكزبرة الناشفة

4- شكلي الطعمية على هيئة اصابع او كورة ونضع قليل من الماء عليها ثم خليط السمسم

5- حمريها في زيت غزير ساخن ثم تقدم ساخنة

 

طعمية

 

4- أكلات اقتصادية للغداء

مقادير حمام كداب

أوراك دجاج فيليه 

أرز 

بصل مبشور 

حبهان فصوص 

ورق لورا 

صلصة طماطم 

ملح 

فلفل أسود 

طريقة تحضير حمام كداب

1- إخلي أرواك الدجاج إجعليها مفرودة وإغسليها بالخل وعصير الليمون والماء ثم تبليها بالملح والفلفل الأسود

2- شوحي البصل فى الزبدة على النار ثم أضيفى الأرز والملح والفلفل الأسود

3- إحشي الأوراك بالخليط وإلقيها بخلة الأسنان ولفيها فى ورق ألومنيوم

4- أسلقي الدجاج فى ماء مغلى مضاف له الحبهان وورق اللورا

5- إدهني الدجاج بصلصة الطماطم والزيت وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه

6- قدمي حمام كداب وزينيها بالبقدونس المفروم

 

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5- أكلات سريعة للغداء

مقادير بطاطس ويدجز

بطاطس ويدجز 

بابريكا 

شطة ناعمة 

ملح 

فلفل أسود 

بودرة ثوم 

بودرة بصل 

روزماري 

زعتر جاف 

زيت 

طريقة تحضير بطاطس ويدجز

1- أخلطي البطاطس مع البابريكا والملح والفلفل والشطة وبودرة الثوم وبودرة البصل والروزماري والزعتر والزيت

2- ثم ضعي البطاطس في صينية فرن

3- وتدخل بطاطس ويدجز الفرن حتى تمام الطهي

6- أكلات سريعة التحضير وغير مكلفة بدون فرن

مقادير محشي بصل

بصل 

لحم مفروم 

فريك 

ثوم 

كمون 

دبس رمان 

قرفة ناعمة 

بقدونس 

مرقة 

زبدة 

ملح – فلفل 

طريقة تحضير محشي بصل

1- ضيفي الزبدة في طاسة على النار مع بصل مفروم، وقرفة وكمون

2- ضعي الفريك المنقوع في الماء بعد تصفيته

3- اسلقي البصل في ماء وملح

4- احشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم، وادخليه الفرن لينضج

5- بعد أن تخرجيه من الفرن رشي عليه دبس الرمان

 

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قبل رمضان.. طريقة تحضير عجينة السمبوسك بأقل تكلفة

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طريقة عمل الفراخ في الفرن بصلصة الصويا والليمون

 

7- اكلات سهلة واقتصادية

مقادير محشي مشكل

باذنجان 

كوسة 

فلفل أخضر 

أرز 

طماطم 

بصل 

ثوم 

شبت 

نعناع طازج 

بهارات 

جوزة الطيب 

كزبرة خضراء 

بقدونس 

كمون 

شطة 

قرفة 

صلصة طماطم 

ملح 

فلفل 

طريقة تحضير محشي مشكل

1- افرمي البصل والثوم واضيفي اليهم البهارات وجوزة الطيب والنعناع والكمون والشطة والقرفة والكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس المفرومين

2- ضيفي طماطم مبشورة مع زيت وملح وفلفل وقلبيه جيدا

3- ضعي الأرز المغسول والمصفى وقلبيه جيدا

4- ضعي الكرفس وجزر وبصل وفصوص ثوم ومكعب مرقة في حلة

5- ثم احشي الباذنجان والكوسة والفلفل الرومي بعد إزالة جوفه

6- رصيهم في الحلة واسقيهم بالمرقة وضعي الحلة على النار حتى تنضج على نار هادئة ثم قدميها

 

محشي


 

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