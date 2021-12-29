من ليبيا وتونس .. طريقة عمل العصيدة

تعد العصيدة من الأكلات العربية التي تقدم في العديد من الدول منها ليبيا وعمان وتونس واذا كنتي تحاولين تقديم وصفة جديدة ومفيدة لاسرتك يمكن أن تتعرفي علي طريقة عمل العصيدة بطريقتين اختاري مايناسبك

طريقة عمل طبق العصيدة الليبية

المقادير

( 2 ) كوب من الطحين . ( 3 ) كوب من الماء . كمية قليلة من الملح . عسل . زبدة . ( 1 ) ملعقة طعام كبيرة من الزيت .

طريقة التحضير

قومي بإحضار قدر وضعي فيه الماء مع كمية قليلة من الملح، وضعيها على النار إلى أن يغلي الماء ويفور .

قومي بأخذ مقدار نصف كمية الماء واتركيه جانباً لحين الحاجة إليه . قومي بإضافة الزيت فوق كمية الماء المتنبقي في القدر، ومن ثم قومي بإضافة كمية الطحين بسرعة وحرّكي جيداً .

قومي برفع القدر من على النار، وقومي بعجن الماء والطحين في نفس القدر إلى أن تصبح لديكي المكونات متماسكة ومتجانسة .

أضيفي جزء من الماء الذي وضعتيه جانباً في السابق إلى القدر، وأعيدي القدر على النار، واتركيه لمدة ( 10 ) دقائق .

ارفعي القدر من على النار وقومي بالعحن مرة أخرى، وأضيفي ما تبقّى من الماء إلى القدر، واعيدي القدر مرة أخرى إلى النار، واتركيها على النار إلى أن تنضج لديكِ العصيدة .

بعد أن تنضج العصيدة إرفعيها من على النار وقومي بعجنها ( أو عصدها ) .

أحضري وعاء وضعي فيه بعض الزبدة وضعي عجينة العصيدة عليها وقومي بتمليس العصيدة بالزبدة ومن ثم شكليها على هيئة تلّة أو قبّة، وزيّنيها بالعسل مع الزبدة .

ملحوظة: يمكن وضع كوب دقيق وكوب شعير

٢. طريقة عمل عصيدة الشوفان



المكونات

أربع ملاعق كبيرة شوفان. كوب ونصف ماء. ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. حبتان من التفاح مبروشتان، ويمكن استبدال التفاح بالكمثرى " حسب الذوق ". حبتان من الموز مقطعتان على شكل دوائر.

طريقة تحضير العصيدة

في قدر، نضيف الماء، والشوفان، ونرفعه على نارٍ متوسطةٍ، ونحرك المزيج بين حينٍ وآخر، ونحرص أن لا يلتصق الشوفان بالقدر. نتركه على النار مع التحريك، حتى يمضج الشوفان تماماً، ويصبح لزجاً ومكثفاً كالعصيدة، ومن ثم نرفع القدر عن النار. نضيف برش التفاح إلى المزيج، ونحرك جيداً. نرش القرفة على المزيج ونحرك. نضع عصيدة الشوفان في صحون التقديم، ونضع على الوجه حلقات الموز، وبعض المكسرات للزينة، مثل الكاجو، والفستق الحلبي، والجوز المبروش، والبندق، واللوز المحمص، والزبيب، ويتم تقديمه فوراً للأكل، وصحتين وعافية.